Лазеры запекают титановый порошок: Apple раскрыла детали 3D-печати корпусов Watch

Apple раскрыла детали своей технологии производства корпусов Apple Watch Series 11 и Ultra 3. В отличие от традиционных методов, корпуса для этих часов производятся методом 3D-печати из тщательно переработанного титанового порошка, позволяя вдвое сократить количество отходов сырья по сравнению со стандартным фрезерованием.

Для изготовления одного корпуса используется более 900 слоёв материала толщиной 60 микрон каждый (1 микрон равен 0,001 миллиметра). Используемый титановый порошок на 100 % состоит из переработанного сырья, а его химический состав специально корректируется для снижения содержания кислорода, так как это необходимо для предотвращения возгорания или взрыва при воздействии высоких температур.

Как пишет The Verge, переход на 3D-печать позволил Apple сократить объём потребляемого титанового сырья для корпусов часов в два раза и сэкономить около 400 метрических тонн металла только в этом году. Компания также применила аналогичную технологию при производстве разъёма USB-C в iPhone Air.

По словам Сары Чандлер (Sarah Chandler), вице-президента Apple по вопросам окружающей среды и инноваций в цепочке поставок, компания внедряет такие решения не ради единичного эксперимента, а чтобы впоследствии перевести на них всю производственную систему. «Мы никогда не делаем что-то просто так — мы делаем это так, чтобы это стало принципом работы всей системы», — подчеркнула Чандлер.