Сегодня 20 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Люди полетят как птицы: навигацию без GP...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Люди полетят как птицы: навигацию без GPS по магнитному полю Земли поможет освоить квантовый компас

В условиях подавления сигнала GPS навигация невозможна. На этот случай есть инерциальные системы определения координат, но их точность далека от желаемой. Подсказку для лучшего решения можно найти у природы — это миграция рыб, птиц и насекомых, которым в этом помогает естественное магнитное поле планеты. Трудностей на этом пути немало, но современные технологии обеспечивают создание практичных решений.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4.1/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4.1/3DNews

В частности, ряд компаний создают так называемые «квантовые компасы», которые в своей основе используют законы квантовой механики, что делает их невероятно точными. Одной из таких компаний, на которую обратили внимание заказчики, стала австралийская Q-CTRL, уже отметившаяся сотрудничеством с мировыми лидерами в сфере квантовых компьютеров.

Принцип работы квантового компаса Q-CTRL и других подобных платформ основан на высокоточных атомных магнитометрах. Миниатюрную стеклянную ячейку заполняют атомами рубидия. Лазер накачки или опорный выстраивает атомы в линию, а зондирующий лазер считывает отклонения атомов — их реакцию на линии магнитного поля Земли в конкретной точке пространства. Точнее атома детектор не придумать, но вся сложность заключается в снижении помех, влияющих на данные измерения.

Система компаса отфильтровывает данные измерений с учётом множества факторов, включая создаваемые транспортной платформой. После этого происходит сравнение измеренных состояний с реальными и загруженными в память картами магнитного поля планеты.

Компания Q-CTRL уже провела более 140 часов лётных и морских испытаний своей квантовой навигационной платформы, показав погрешность около 190 м после 130 км полёта — это в десятки раз точнее работы традиционных инерциальных систем. По некоторым данным, готовятся или уже проведены испытания платформы Q-CTRL в космосе на многоразовом военном американском космоплане X-37B. Компания активно сотрудничает с Пентагоном и другими военными подрядчиками. Впрочем, даже такую систему навигации можно заглушить, для чего достаточно подорвать ядерный боеприпас, но это будет уже совсем другая история.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В «Google Картах» появился ИИ-ассистент Gemini — главное не заболтаться и не пропустить свой поворот
Смарт-часы впервые обеспечили сантиметровую точность навигации
В США создали роботов-геодезистов — они разметят участок в любую погоду без перерывов на обед
Новейший китайский детектор нейтрино JUNO за два месяца опередил мировую науку на 50 лет
На Луне открыли свежий метеоритный кратер — это напомнило о рисках колонизации спутника
ЦЕРН разогнал производство антивещества в восемь раз: «10 лет назад это сочли бы научной фантастикой»
Теги: навигация, квантовые технологии, квантовая физика
навигация, квантовые технологии, квантовая физика
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ровер Perseverance нашёл на Марсе камень, которого там не должно было быть
Создатель инди-хита Megabonk отказался от номинации на The Game Awards 2025 по веской причине
Смартфоны Poco F7 и Poco X7 Pro сочетают яркий дизайн с высокой производительностью
Новейший китайский детектор нейтрино JUNO за два месяца опередил мировую науку на 50 лет
Супергеройская комедия Dispatch от ведущих разработчиков The Wolf Among Us достигла нешуточного успеха — два миллиона проданных копий за месяц
Анонсирована постапокалиптическая тактическая стратегия Shardpunk 2 с элементами XCOM и Darkest Dungeon — первый трейлер и подробности 43 мин.
Амбициозный боевик Peter Jackson's King Kong: The Official Game of the Movie в честь 20-летия получил масштабный фанатский патч 2 ч.
Cloud.ru запустил Evolution AI Factory в коммерческую эксплуатацию по доступным ценам 2 ч.
Telegram получил большое обновление: прямые эфиры, регулярные сообщения и аукционы подарков 2 ч.
CD Projekt Red привлекла к работе над Cyberpunk 2 бывшего нарративного руководителя BioShock 4 3 ч.
Google представила ИИ-поисковик научных работ, но его подход к ранжированию вызывают вопросы 3 ч.
Разрушительный шутер The Finals от авторов нашумевшей ARC Raiders нельзя будет запустить на PS4 с марта будущего года 4 ч.
В YouTube встроили мессенджер для сообщений и видео, но доступен он не всем 5 ч.
Adobe стала владельцем основанного россиянами разработчика ПО Semrush — сумма сделки составила $1,9 млрд 9 ч.
Apple объявила финалистов премии App Store Awards 2025 9 ч.
Lenovo убеждена, что справится с взлетевшими ценами на память лучше конкурентов 21 мин.
Люди полетят как птицы: навигацию без GPS по магнитному полю Земли поможет освоить квантовый компас 22 мин.
xAI, Humain и NVIDIA построят крупный ИИ ЦОД в Саудовской Аравии 2 ч.
AMD, Cisco и Humain развернут ИИ-инфраструктуру на 1 ГВт — первые 100 МВт с Instinct MI450 появятся в Саудовской Аравии 2 ч.
«Закон Мура» хоронят десятилетиями — ASML уверена, что он продержится ещё 15 лет 2 ч.
США притормозили 100-% тарифы на чипы — опасаются взвинтить цены и обострить отношения с Китаем 2 ч.
Европейская фабрика TSMC всё ближе к запуску — монтаж оборудования для выпуска чипов в Дрездене начнётся в 2026 году 2 ч.
Лазеры запекают титановый порошок: Apple раскрыла детали 3D-печати корпусов Watch 2 ч.
Превосходный отчёт Nvidia вдохновил инвесторов — акции технологических компаний подорожали по всему миру 3 ч.
Белый дом уговаривает Конгресс США не убивать экспорт ИИ-чипов — иначе Китай создаст свои и догонит 4 ч.