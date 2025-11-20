Sunday представила похожего на лего-человечка робота Memo — он умеет загружать посудомойку и не только

Американский стартап Sunday представил своего первого домашнего робота Memo. Устройство передвигается на колёсах и способно выполнять комплексные бытовые задачи по дому. В отличие от конкурентов, включая Tesla и Figure, разработчики отказались от гуманоидной формы, передвигающейся на двух ногах, в пользу конструкции, ориентированной на функциональность и энергоэффективность.

Робот имеет высоту 1,7 метра при весе 170 фунтов (77 кг), а его аппаратная часть полностью подчинена функциональности. Так как устройство передвигается на колёсах, это обеспечивает ему повышенную стабильность и до 4 часов работы без подзарядки. Выполнение различных задач, как пишет Humanoids Daily, обеспечивается за счёт телескопического «позвоночника» с осью Z, который даёт возможность взаимодействовать Memo как с низкими (полы), так и с высокими поверхностями (верхние полки шкафов) жилого помещения.

Устройство оснащено не пятипалой кистью, а специальным манипулятором с двойным захватом, похожим на клешни, имитирующим геометрию человеческой руки и оптимизированным в плане точности и силы сжатия. Корпус выполнен из комбинации жёстких и эластичных полимеров с мягкой текстурой на ощупь. Время зарядки аккумулятора составляет около 80 % за один час. Горизонтальный охват составляет 0,8 метра.

Ключевым отличием Memo, однако, стала не аппаратная часть, а метод обучения искусственного интеллекта (ИИ). По словам соучредителей Sunday Тони Чжао (Tony Zhao) и Чэна Чи (Cheng Chi), вместо дорогостоящего и медленного процесса дистанционного управления роботом для сбора обучающих примеров задействована «Перчатка захвата навыков» стоимостью около $200. Перчатка записывает высокоточные данные о движениях реальных людей, выполняющих по дому повседневные задачи, и передаёт эти данные ИИ. На сегодняшний день собрана информация уже из 500 домохозяйств США.

На основе этих данных работает программный конвейер Skill Transform, который переводит действия человека в команды для робота с заявленной эффективностью 90 %. Итогом этой работы стала модель искусственного интеллекта ACT-1, обученная без использования считывания данных с других роботов. Как утверждается, модель позволяет Memo выполнять сложные многоэтапные задачи, например, отрабатывать цикл «от стола до посудомоечной машины», включающий 33 уникальные манипуляции, в том числе очистку остатков пищи с посуды, расстановку хрупкой посуды и другие операции.

Важной особенностью модели разработчики называют способность к обобщению без предварительного обучения (zero-shot generalization), благодаря чему ACT-1 может ориентироваться в незнакомых квартирах и домах. Однако Sunday не планирует немедленный коммерческий запуск. Бета-тестирование Memo начнётся в 2026 году и будет бесплатным для отобранных участников (на данный момент программа доступна только по приглашениям). Глава компании отметил, что первыми пользователями будут энтузиасты, готовые мириться с несовершенствами и, возможно, участвовать в дальнейшем обучении роботизированного помощника.