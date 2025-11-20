«Открыть ворота»: грандиозная кампания «Империи бессмертных» скоро станет доступна владельцам Total War: Warhammer и Total War: Warhammer II

Вышедшая в 2023 году масштабная свободная кампания «Империи бессмертных» (Immortal Empires) пока доступна владельцам лишь фэнтезийной стратегии Total War: Warhammer III, но скоро это изменится.

Разработчики из принадлежащей Sega британской студии Creative Assembly объявили, что собираются разблокировать «Империи бессмертных» для покупателей Total War: Warhammer и Total War: Warhammer II.

С 4 декабря в библиотеке владельцев Total War: Warhammer и/или Total War: Warhammer II появится Total War: Warhammer III с доступом к «Империям бессмертных» и кампании-прологу «Потерянный бог» (The Lost God).

«Империи бессмертных» позиционируется как кульминация серии Total War: Warhammer. Карты, расы и фракции из всех трёх игр франшизы объединились в единую грандиозную кампанию.

Владельцы Total War: Warhammer и Warhammer II смогут проходить «Империи бессмертных» в одиночку или в кооперативе на восьмерых. Для доступа к сетевым баталиям придётся докупить платный набор Warhammer III Upgrade Pack.

«Ваши страсть и поддержка трилогии сделали "Империи бессмертных" возможным, и мы безмерно благодарны. Настал идеальный момент, чтобы открыть ворота и пригласить всех испытать эту часть приключения», — подчеркнули в Creative Assembly.

Разблокировка «Империй бессмертных» для владельцев Total War: Warhammer и Total War: Warhammer II стала частью празднования 25-летия франшизы Total War. В 2026 году 10 лет исполнится и серии Total War: Warhammer.