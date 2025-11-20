Сегодня 20 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Стратегия «Открыть ворота»: грандиозная кампания «...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Открыть ворота»: грандиозная кампания «Империи бессмертных» скоро станет доступна владельцам Total War: Warhammer и Total War: Warhammer II

Вышедшая в 2023 году масштабная свободная кампания «Империи бессмертных» (Immortal Empires) пока доступна владельцам лишь фэнтезийной стратегии Total War: Warhammer III, но скоро это изменится.

Источник изображений: Sega

Источник изображений: Sega

Разработчики из принадлежащей Sega британской студии Creative Assembly объявили, что собираются разблокировать «Империи бессмертных» для покупателей Total War: Warhammer и Total War: Warhammer II.

С 4 декабря в библиотеке владельцев Total War: Warhammer и/или Total War: Warhammer II появится Total War: Warhammer III с доступом к «Империям бессмертных» и кампании-прологу «Потерянный бог» (The Lost God).

«Империи бессмертных» позиционируется как кульминация серии Total War: Warhammer. Карты, расы и фракции из всех трёх игр франшизы объединились в единую грандиозную кампанию.

Владельцы Total War: Warhammer и Warhammer II смогут проходить «Империи бессмертных» в одиночку или в кооперативе на восьмерых. Для доступа к сетевым баталиям придётся докупить платный набор Warhammer III Upgrade Pack.

Релизный трейлер «Империй бессмертных»

«Ваши страсть и поддержка трилогии сделали "Империи бессмертных" возможным, и мы безмерно благодарны. Настал идеальный момент, чтобы открыть ворота и пригласить всех испытать эту часть приключения», — подчеркнули в Creative Assembly.

Разблокировка «Империй бессмертных» для владельцев Total War: Warhammer и Total War: Warhammer II стала частью празднования 25-летия франшизы Total War. В 2026 году 10 лет исполнится и серии Total War: Warhammer.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Авторы Warhammer 40,000: Boltgun и Vampire Survivors анонсировали Warhammer Survivors — динамичный роглайк в стиле Vampire Survivors
Сестра, не знающая милосердия: геймплейный трейлер олдскульного шутера Warhammer 40,000: Boltgun 2 подтвердил нового игрового персонажа
Owlcat подтвердила, когда выйдет Warhammer 40,000: Rogue Trader для Nintendo Switch 2 и альфа-версия Warhammer 40,000: Dark Heresy
Анонсирована постапокалиптическая тактическая стратегия Shardpunk 2 с элементами XCOM и Darkest Dungeon — первый трейлер и подробности
Амбициозный боевик Peter Jackson's King Kong: The Official Game of the Movie в честь 20-летия получил масштабный фанатский патч
CD Projekt Red привлекла к работе над Cyberpunk 2 бывшего нарративного руководителя BioShock 4
Теги: total war: warhammer, total war: warhammer ii, creative assembly, sega, стратегия
total war: warhammer, total war: warhammer ii, creative assembly, sega, стратегия
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ровер Perseverance нашёл на Марсе камень, которого там не должно было быть
В России подорожает вся техника и электроника: Госдума приняла закон о технологическом сборе
Смартфоны Poco F7 и Poco X7 Pro сочетают яркий дизайн с высокой производительностью
Геймплей ролевого экшена Fatekeeper от бывших разработчиков Titan Quest 2 порадовал фанатов Dark Messiah of Might and Magic
Создатель инди-хита Megabonk отказался от номинации на The Game Awards 2025 по веской причине
Капитализация криптовалютного рынка рухнула на триллион долларов из-за падения биткоина 25 мин.
Nvidia латает последствия октябрьского апдейта Windows 11 — драйвер GeForce Hotfix 581.94 уберёт просадки FPS 2 ч.
VK похвалилась ростом выручки на 10 % — наибольший рост показали «VK Видео» и «VK Клипы» 2 ч.
ИИ стал чаще ходить на российские сайты — поисковый трафик от нейросетей вырос в девять раз 3 ч.
Анонсирована постапокалиптическая тактическая стратегия Shardpunk 2 с элементами XCOM и Darkest Dungeon — первый трейлер и подробности 4 ч.
Амбициозный боевик Peter Jackson's King Kong: The Official Game of the Movie в честь 20-летия получил масштабный фанатский патч 5 ч.
Cloud.ru запустил Evolution AI Factory в коммерческую эксплуатацию по доступным ценам 5 ч.
Telegram получил большое обновление: прямые эфиры, регулярные сообщения и аукционы подарков 5 ч.
CD Projekt Red привлекла к работе над Cyberpunk 2 бывшего нарративного руководителя BioShock 4 5 ч.
Google представила ИИ-поисковик научных работ, но его подход к ранжированию вызывают вопросы 6 ч.
Nvidia зарабатывает $4,4 млн на сотрудника — Netflix и Apple тоже в топе 24 мин.
Brookfield, NVIDIA и партнёры направят $100 млрд на развитие ИИ-инфраструктуры и энергетики 2 ч.
Sunday представила похожего на лего-человечка робота Memo — он умеет загружать посудомойку и не только 2 ч.
PCIe 5.0, 14,5 Гбайт/с, до 30,72 Тбайт: Phison представила TLC SSD серий Pascari X201 и D201 3 ч.
UBTech удесятерит выпуск гуманоидных роботов в 2026-м — и хочет снизить их себестоимость до $20 000 3 ч.
Lenovo убеждена, что справится с взлетевшими ценами на память лучше конкурентов 3 ч.
Люди полетят как птицы: навигацию без GPS по магнитному полю Земли поможет освоить квантовый компас 3 ч.
xAI, Humain и NVIDIA построят крупный ИИ ЦОД в Саудовской Аравии 4 ч.
AMD, Cisco и Humain развернут ИИ-инфраструктуру на 1 ГВт — первые 100 МВт с Instinct MI450 появятся в Саудовской Аравии 4 ч.
«Закон Мура» хоронят десятилетиями — ASML уверена, что он продержится ещё 15 лет 4 ч.