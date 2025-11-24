Сегодня 24 ноября 2025
Смартфон HUAWEI Pura 80 Pro как универсальный инструмент тревел-фотографа

У смартфонов, несмотря на огромный прогресс в области фото и видеосъемки, остается несколько «слепых пятен»: в первую очередь, это портретная съемка и репортажная съемка (искусственное боке снимает проблему лишь отчасти, а в репортаже только сейчас появились некоторые наметки), но также достаточно слабы телефоны и в съемке отдаленных объектов при помощи телефотомодулей. Да, в смартфонах доступен и пятикратный, и десятикратный зум (то есть ЭФР вплоть до 240 мм), есть и программные варианты масштабирования вплоть до 100-кратного (то есть до ЭФР 2400 мм), но в последнем случае вообще бессмысленно говорить о художественной ценности, а про «оптический» зум можно говорить только с многочисленными звездочками и сносками.

HUAWEI Pura 80 Pro

HUAWEI Pura 80 Pro

Но ситуация началась тут меняться. В первую очередь в этом году впечатлил HUAWEI Pura 80 Ultra со своей двойной телефотокамерой, позволяющей добиваться высокого качества картинки с как с пятикратным, так и с десятикратным (ну, почти) приближением. Мы уже писали об этом смартфоне (ставшим, очевидно, лучшим по фото в уходящем году), причем не раз: первый взгляд, обзор, взгляд фотографа, разбор камеры.

HUAWEI Pura 80 Pro

HUAWEI Pura 80 Pro

Но у него есть заметно более недорогой, пусть и тоже флагманский соратник HUAWEI Pura 80 Pro, которому мы уделили значительно меньше внимания (обзор). Да, тут используется куда более простой телефотомодуль – с «гибридным» десятикратным зумом, но при этом он выдает снимки очень высокого уровня. Главный же модуль и широкоугольная камера тут и вовсе те же, что в Pura 80 Ultra. И мы решили попробовать именно «прошку» в качестве основного инструмента для съемки при поездке в Париж – на выставку HUAWEI XMAGE 2025. И да, камера в поездке не использовалась вовсе – все фото из материала также сделаны на смартфон, можете ознакомиться.

HUAWEI Pura 80 Pro

HUAWEI Pura 80 Pro

Но сначала просто выйдем на улицу, благо погода выдалась подходящая. Посмотрим, как Pura 80 Pro снимает общие планы – для этого нам понадобится в первую очередь широкий угол.

Сразу бросается в глаза сочная, но при этом близкая к правде цветопередача – тут надо сказать спасибо специальному спектральному сенсору с высоким разрешением, который обеспечивает относительную точность цветов для каждого из доступных на смартфоне модулей – независимо от фокусных расстояний.

Также обратите внимание на широкий динамический диапазон, который, как правило, недоступен для широкоугольных камер смартфонов, не блещущих габаритами. Здесь как раз с этим порядок – используется 40-мегапиксельный сенсор, оптика с ЭФР 13 мм и светосилой f/2,2. Есть фазовый автофокус.

Причем снимать с расширенным углом обзора можно как днем, так и ночью – да, детализация слегка падает, но в целом картинка очень хороша: сочная, с проработанными тенями и, что отдельно приятно, эффектно обработанными источниками освещения в кадре.

На главную камеру парижские виды я снимал даже чуть меньше – да, она выдает более резкую и детализированную картинку, но для тревел-фото, если они не пойдут дальше на выставку (и не требуют печати крупным форматом) вполне достаточно качества, выдаваемого широкоугольной камерой, при этом снимки города с широким углом смотрятся более динамично. Но при съемке на главную камеру можно делать снимки с фокусным расстоянием, приближенном к классическому уличному формату. Ночью уже нет падения детализации, динамический диапазон еще шире. Отдельная прелесть – возможность закрыть диафрагму (на главном 50-мегапиксельном модуле она изменяемая в диапазоне в диапазоне от ƒ/1,6 до ƒ/4,0) и получить характерные «звездочки» на источниках освещения.

Теперь же перейдем как раз к разговору о съемке на зум-камеру. Здесь она, как мы и говорили, одна, с единственным же объективом и обеспечивает почти 4-кратный зум (ЭФР – 90 мм), но благодаря использованию сенсора с датчиками, расположенными по схеме Quad Bayer (48 Мп) тут допустим 10-кратный «гибридный» зум. Помимо этого, есть и двукратный «гибридный» зум с кропом от главной камеры.

И, несмотря на яркий акцент Huawei именно на Pura 80 Ultra как инструмент для съемки с большим зумом, Pura 80 Pro тоже более чем дееспособен в этом отношении. С двукратным/трехкратным зумом можно снимать и вовсе без ограничений почти при любом освещении – да, при съемке ночью или в помещении может «съедаться» микрорезкость, контуры объектов в кадре будут чуть «пластилиновыми», но при этом по цветам и пластичности к изображению сложно придраться.

Десятикратный же зум в Pura 80 Pro, несмотря на свою сугубо «программную» сущность, вполне применим как днем (причем даже в сложных условиях, например, при съемке против солнца), так и ночью.

Причем низкая детализация бросается в глаза только в сюжетах с откровенно высоким количеством деталей, как на примерах выше.

Если же снимать сюжеты более минималистичные, то претензии уже скорее на уровне микрорезкости (ну и недостаточной проработанности мелких деталей, как на колокольне выше) – это уровень, которого не могли в прошлые годы добиться «зеркалки» с универсальными объективами с фокусным расстоянием условно 24-300 мм. Здесь же, при том, что мы говорим о карманном устройстве, а не о системе «»камера+объектив» весом в пару килограмм, мы получаем более широкие возможности для применения.

Напоследок отметим фирменные профили изображения – в частности, встроенный черно-белый профиль, который даже без постобработки прямо на ходу позволяет делать очень эффектные архитектурные зарисовки.

