Смартфон HUAWEI Pura 80 Pro как универсальный инструмент тревел-фотографа

У смартфонов, несмотря на огромный прогресс в области фото и видеосъемки, остается несколько «слепых пятен»: в первую очередь, это портретная съемка и репортажная съемка (искусственное боке снимает проблему лишь отчасти, а в репортаже только сейчас появились некоторые наметки), но также достаточно слабы телефоны и в съемке отдаленных объектов при помощи телефотомодулей. Да, в смартфонах доступен и пятикратный, и десятикратный зум (то есть ЭФР вплоть до 240 мм), есть и программные варианты масштабирования вплоть до 100-кратного (то есть до ЭФР 2400 мм), но в последнем случае вообще бессмысленно говорить о художественной ценности, а про «оптический» зум можно говорить только с многочисленными звездочками и сносками.

Но ситуация началась тут меняться. В первую очередь в этом году впечатлил HUAWEI Pura 80 Ultra со своей двойной телефотокамерой, позволяющей добиваться высокого качества картинки с как с пятикратным, так и с десятикратным (ну, почти) приближением. Мы уже писали об этом смартфоне (ставшим, очевидно, лучшим по фото в уходящем году), причем не раз: первый взгляд, обзор, взгляд фотографа, разбор камеры.

Но у него есть заметно более недорогой, пусть и тоже флагманский соратник HUAWEI Pura 80 Pro, которому мы уделили значительно меньше внимания (обзор). Да, тут используется куда более простой телефотомодуль – с «гибридным» десятикратным зумом, но при этом он выдает снимки очень высокого уровня. Главный же модуль и широкоугольная камера тут и вовсе те же, что в Pura 80 Ultra. И мы решили попробовать именно «прошку» в качестве основного инструмента для съемки при поездке в Париж – на выставку HUAWEI XMAGE 2025. И да, камера в поездке не использовалась вовсе – все фото из материала также сделаны на смартфон, можете ознакомиться.

Но сначала просто выйдем на улицу, благо погода выдалась подходящая. Посмотрим, как Pura 80 Pro снимает общие планы – для этого нам понадобится в первую очередь широкий угол.

Сразу бросается в глаза сочная, но при этом близкая к правде цветопередача – тут надо сказать спасибо специальному спектральному сенсору с высоким разрешением, который обеспечивает относительную точность цветов для каждого из доступных на смартфоне модулей – независимо от фокусных расстояний.

Также обратите внимание на широкий динамический диапазон, который, как правило, недоступен для широкоугольных камер смартфонов, не блещущих габаритами. Здесь как раз с этим порядок – используется 40-мегапиксельный сенсор, оптика с ЭФР 13 мм и светосилой f/2,2. Есть фазовый автофокус.

Причем снимать с расширенным углом обзора можно как днем, так и ночью – да, детализация слегка падает, но в целом картинка очень хороша: сочная, с проработанными тенями и, что отдельно приятно, эффектно обработанными источниками освещения в кадре.

На главную камеру парижские виды я снимал даже чуть меньше – да, она выдает более резкую и детализированную картинку, но для тревел-фото, если они не пойдут дальше на выставку (и не требуют печати крупным форматом) вполне достаточно качества, выдаваемого широкоугольной камерой, при этом снимки города с широким углом смотрятся более динамично. Но при съемке на главную камеру можно делать снимки с фокусным расстоянием, приближенном к классическому уличному формату. Ночью уже нет падения детализации, динамический диапазон еще шире. Отдельная прелесть – возможность закрыть диафрагму (на главном 50-мегапиксельном модуле она изменяемая в диапазоне в диапазоне от ƒ/1,6 до ƒ/4,0) и получить характерные «звездочки» на источниках освещения.

Теперь же перейдем как раз к разговору о съемке на зум-камеру. Здесь она, как мы и говорили, одна, с единственным же объективом и обеспечивает почти 4-кратный зум (ЭФР – 90 мм), но благодаря использованию сенсора с датчиками, расположенными по схеме Quad Bayer (48 Мп) тут допустим 10-кратный «гибридный» зум. Помимо этого, есть и двукратный «гибридный» зум с кропом от главной камеры.

И, несмотря на яркий акцент Huawei именно на Pura 80 Ultra как инструмент для съемки с большим зумом, Pura 80 Pro тоже более чем дееспособен в этом отношении. С двукратным/трехкратным зумом можно снимать и вовсе без ограничений почти при любом освещении – да, при съемке ночью или в помещении может «съедаться» микрорезкость, контуры объектов в кадре будут чуть «пластилиновыми», но при этом по цветам и пластичности к изображению сложно придраться.

Десятикратный же зум в Pura 80 Pro, несмотря на свою сугубо «программную» сущность, вполне применим как днем (причем даже в сложных условиях, например, при съемке против солнца), так и ночью.

Причем низкая детализация бросается в глаза только в сюжетах с откровенно высоким количеством деталей, как на примерах выше.

Если же снимать сюжеты более минималистичные, то претензии уже скорее на уровне микрорезкости (ну и недостаточной проработанности мелких деталей, как на колокольне выше) – это уровень, которого не могли в прошлые годы добиться «зеркалки» с универсальными объективами с фокусным расстоянием условно 24-300 мм. Здесь же, при том, что мы говорим о карманном устройстве, а не о системе «»камера+объектив» весом в пару килограмм, мы получаем более широкие возможности для применения.

Напоследок отметим фирменные профили изображения – в частности, встроенный черно-белый профиль, который даже без постобработки прямо на ходу позволяет делать очень эффектные архитектурные зарисовки.