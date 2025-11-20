Сегодня 20 ноября 2025
После 10 месяцев работы на конвейере BMW у человекоподобных роботов Figure 02 начали отваливаться руки

Компания Figure AI завершила почти годичные испытания человекоподобных роботов Figure 02 на заводе BMW в Спартанбурге (Южная Каролина, США). Роботы трудились с понедельника по пятницу в 10-часовых сменах, едва не потеряв руки к концу испытания. Компания с гордостью показывает исцарапанные корпуса, ладони и другие части тел роботов, заменивших человека на одной из неудобных ручных операций по сборке автомобилей.

Источник изображения: Figure AI

Источник изображения: Figure AI

В рамках пилотного проекта человекоподобные роботы пятого поколения Figure 02 с января 2025 года работали на реальной сборочной линии, выполняя операцию по вставке заготовки из листового металла в сварочные приспособления для кузова автомобиля BMW X3. За время эксплуатации парк из нескольких роботов помог собрать более 30 000 автомобилей, пропустив через свои руки свыше 90 000 деталей и прошагав по цеху около 320 км.

За время эксперимента роботы отработали более 1250 часов. На каждую операцию по установке заготовки для сварки у одного робота уходило 84 секунды. Точность выполнения операции с 5-мм допуском превысила 99 %. Роботы работали в две смены по 10 часов, 5 дней в неделю в жёстких промышленных условиях.

Несмотря на неплохие и, возможно, даже успешные показатели, разработчик принял решение вывести из эксплуатации весь парк моделей поколения Figure 02 — фактически «отправить роботов на пенсию». Компания начала плановый переход на следующее поколение моделей — Figure 03. В процессе работы на конвейере у второго поколения роботов выявился конструктивный недостаток: частые поломки предплечий из-за нагрузки на кабели и приводы манипуляторов .

Компания полностью переработала архитектуру рук, повысив надёжность механики и устранив причины повреждения кабелей и сочленений. В целом испытания показали, что роботы даже первых поколений могут справляться с достаточно тяжёлой работой в настоящих заводских условиях.

Полученные данные позволят компании быстро нарастить производство моделей поколения Figure 03 и уже в 2026 году начать коммерческие поставки клиентам, включая BMW. Директор Figure, Бретт Эдкок (Brett Adcock), подчеркнул, что «боевые шрамы» роботов — лучшее доказательство реальности технологии и её готовности к массовому внедрению в промышленность.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: человекоподобный робот, производство
