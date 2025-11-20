Сегодня 20 ноября 2025
Производитель смарт-колец Oura Ring подал в суд на Samsung, Amazfit и других за кражу разработок

Финская компания Oura подала жалобу в Комиссию по международной торговле США (ITC), обвиняя Samsung, Amazfit, Reebok и Luna в нарушении её патентов, связанных с конструкцией и производством смарт-кольца Oura Ring.

Источник изображения: Oura

Источник изображения: Oura

В иске Oura утверждается, что такие компании, как Samsung, Amazfit, Reebok и Luna, нарушили несколько её патентов. Oura заявляет: «Эти патенты относятся к форм-фактору кольца Oura, включая внутренние и внешние компоненты, а также методы производства». И тут же добавляет: «Инновации, продвигающие категорию вперёд, полезны для отрасли и потребителей. При этом крайне важно соблюдать стандарты оригинальности и уважения к интеллектуальной собственности».

На данный момент неясно, чем закончится судебный процесс. Oura заявляет, что дождётся завершения рассмотрения дела Комиссией по международной торговле (ITC). Как пишет Android Headlines, далеко не все согласны с позицией Oura. Ещё в 2024 году Samsung подала превентивный иск против финского производителя. Samsung утверждала, что «систематические заявления Oura о нарушении патентных прав в отношении всех без исключения конкурентов на рынке умных колец» представляют собой «реальный, неизбежный риск для Samsung». Однако федеральный судья США отклонил иск Samsung в начале 2025 года.

Для Oura это не первая судебная тяжба по аналогичному вопросу. В рамках некоторых предыдущих дел, ряд конкурентов согласились на лицензирование, в то время как другие продолжают оспаривать претензии финского производителя. Ранее Oura также судилась с компаниями Ringconn, Circular и Ultrahuman по поводу патентов. Она добилась успеха в борьбе с Ringconn и Circular, в результате чего обе компании оформили «патентные лицензии на основе роялти». Ultrahuman, в свою очередь, не согласилась с требованиями Oura. В настоящее время компания обжалует предписание ITC, запрещающее продажу её смарт-колец в США.

oura, смарт-кольцо, патенты, судебные разбирательства
