Первая за 10 лет новая Carmageddon оказалась роглайтом — тизер-трейлер Carmageddon: Rogue Shift

Франшиза жестоких гоночных экшенов Carmageddon от Stainless Games не знала новых релизов последние десять лет, однако, похоже, скучать без новых игр фанатам серии осталось недолго.

Источник изображения: Interplay Productions

Как подметил портал Gematsu, в сервисе цифровой дистрибуции Steam появилась страница загадочной игры ███████████: Rogue Shift. Согласно информации на SteamDB, под завесой тайны скрывается Carmageddon: Rogue Shift.

Carmageddon: Rogue Shift представляет собой гоночный роглайт-экшен от итальянской студии 34BigThings (принадлежит Saber Interactive), известной по высокоскоростной футуристической гоночной аркаде Redout 2.

Описание Carmageddon: Rogue Shift в Steam тоже частично скрыто. На странице отображаются лишь отдельные слова (зомби, выход, победа, цепь, смертельный, гонки, за горами), составить представление об игре по которым проблематично.

Кроме того, на странице в Steam приводится тизер-трейлер Carmageddon: Rogue Shift. Полуминутный ролик возвещает о том, что «водители должны умереть», и раскрывает дату полноценного анонса.

Как стало известно, презентация Carmageddon: Rogue Shift пройдёт 4 декабря на трансляции PC Gaming Show: Most Wanted (начало в 23:00 по московскому времени). Тогда же, по всей видимости, стоит ждать и подробностей игры.

Последней на данный момент Carmageddon остаётся Carmageddon: Max Damage — вышедшее в 2016 году расширенное издание Carmageddon: Reincarnation (2015). С 2018-го права на франшизу принадлежат THQ Nordic.

carmageddon: rogue shift, 34bigthings, гоночная игра, экшен, роглайт
