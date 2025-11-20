Первая за 10 лет новая Carmageddon оказалась роглайтом — тизер-трейлер Carmageddon: Rogue Shift

Франшиза жестоких гоночных экшенов Carmageddon от Stainless Games не знала новых релизов последние десять лет, однако, похоже, скучать без новых игр фанатам серии осталось недолго.
Как подметил портал Gematsu, в сервисе цифровой дистрибуции Steam появилась страница загадочной игры ███████████: Rogue Shift. Согласно информации на SteamDB, под завесой тайны скрывается Carmageddon: Rogue Shift.
Carmageddon: Rogue Shift представляет собой гоночный роглайт-экшен от итальянской студии 34BigThings (принадлежит Saber Interactive), известной по высокоскоростной футуристической гоночной аркаде Redout 2.
Описание Carmageddon: Rogue Shift в Steam тоже частично скрыто. На странице отображаются лишь отдельные слова (зомби, выход, победа, цепь, смертельный, гонки, за горами), составить представление об игре по которым проблематично.
Кроме того, на странице в Steam приводится тизер-трейлер Carmageddon: Rogue Shift. Полуминутный ролик возвещает о том, что «водители должны умереть», и раскрывает дату полноценного анонса.
Как стало известно, презентация Carmageddon: Rogue Shift пройдёт 4 декабря на трансляции PC Gaming Show: Most Wanted (начало в 23:00 по московскому времени). Тогда же, по всей видимости, стоит ждать и подробностей игры.
Последней на данный момент Carmageddon остаётся Carmageddon: Max Damage — вышедшее в 2016 году расширенное издание Carmageddon: Reincarnation (2015). С 2018-го права на франшизу принадлежат THQ Nordic.
