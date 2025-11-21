Сегодня 21 ноября 2025
Создатели Vampire Survivors анонсировали безумный карточный роглайк Vampire Crawlers с «турбопошаговыми боями» и настоящими стенами

Разработчики из лондонской студии poncle во главе с итальянским гейм-дизайнером Лукой Галанте (Luca Galante) анонсировали неожиданное ответвление от своего готического экшен-роглайка на выживание Vampire Survivors.

Источник изображений: poncle

Источник изображений: poncle

Проект называется Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors и представляет собой гибрид dungeon crawler и карточного роглайка с видом от первого лица. Анонс сопровождался ироничным геймплейным трейлером.

Игрокам предстоит исследовать опасные подземелья, прокачивать способности, убивать монстров, искать сокровища, собирать колоду карт, активировать разрушительные комбинации и осваивать «турбопошаговые бои».

Авторы Vampire Crawlers предупреждают, что умелое взаимодействие с геймплейными системами может вызвать «неудержимую лавину эффектов» и сломать игру (предусмотренный разработчиками стиль прохождения).

Обещают нескольких персонажей с уникальными характеристиками, «самые настоящие стены» в подземельях, широту геймплейных возможностей, уникальные награды и синергии, а также текстовый перевод на русский язык.

В интервью Xbox Wire Галанте обмолвился о работе над чем-то в отношении Vampire Survivors 2, но подробностями поделиться не может. Гейм-дизайнер надеется, что Vampire Crawlers станет первым из многих ответвлений от Vampire Survivors.

Vampire Crawlers выйдет в середине 2026 года на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch, iOS и Android, а также в Game Pass (Premium, Ultimate). Масштаб пострелизной поддержки будет зависеть от успеха игры.

