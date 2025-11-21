Owlcat рассказала о проработке космоса в The Expanse: Osiris Reborn — новый геймплей научно-фантастического ролевого боевика в духе Mass Effect

Студия Owlcat Games в новом дневнике разработки рассказала о создании реалистичного космоса для своего научно-фантастического ролевого экшена The Expanse: Osiris Reborn, вдохновлённого Mass Effect.

Для помощи с достоверным воссозданием атмосферы жизни и работы в условиях нулевой гравитации Owlcat Games обратилась к бывшему астронавту NASA и командиру МКС Лерою Чиао (Leroy Chiao).

По словам Чиао, в Owlcat исследовали, как звук и движение работают за пределами Земли, и перенесли это в игру: вакуумные перестрелки проходят в условиях почти полной тишины с соответствующей отдачей и баллистикой.

Реализм игры основан не на симуляции, а на научной фантастике. В Owlcat надеются, что это сочетание реализма и геймплейных удобств позволит пользователям испытать «по-настоящему увлекательный и атмосферный опыт».

Жизнь в космосе меняет вкусовые ощущения, поэтому астронавтов часто тянет на специи. На станции охранного предприятия «Пинквотер» в игре блюда готовятся из того, что реально можно вырастить на орбите.

Помимо рассказа о жизни и работе в космосе, трёхминутный дневник разработки (прикреплён выше) содержит и новые кадры игрового процесса Expanse: Osiris Reborn, включая боевые сцены и прогулки в невесомости.

The Expanse: Osiris Reborn создаётся для PC (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X и S. В будущем команда планирует провести закрытую «бету» для покупателей цифрового набора Миллера ($80) и коллекционного издания ($289). Сроков выхода нет.