Сегодня 21 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Боевик Owlcat рассказала о проработке космоса в...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Owlcat рассказала о проработке космоса в The Expanse: Osiris Reborn — новый геймплей научно-фантастического ролевого боевика в духе Mass Effect

Студия Owlcat Games в новом дневнике разработки рассказала о создании реалистичного космоса для своего научно-фантастического ролевого экшена The Expanse: Osiris Reborn, вдохновлённого Mass Effect.

Источник изображений: Owlcat Games

Источник изображений: Owlcat Games

Для помощи с достоверным воссозданием атмосферы жизни и работы в условиях нулевой гравитации Owlcat Games обратилась к бывшему астронавту NASA и командиру МКС Лерою Чиао (Leroy Chiao).

По словам Чиао, в Owlcat исследовали, как звук и движение работают за пределами Земли, и перенесли это в игру: вакуумные перестрелки проходят в условиях почти полной тишины с соответствующей отдачей и баллистикой.

Вместо страховочных тросов для «прикрепления» к кораблю в игре применяются магнитные ботинки

Вместо страховочных тросов для «прикрепления» к кораблю в игре применяются магнитные ботинки

Реализм игры основан не на симуляции, а на научной фантастике. В Owlcat надеются, что это сочетание реализма и геймплейных удобств позволит пользователям испытать «по-настоящему увлекательный и атмосферный опыт».

Жизнь в космосе меняет вкусовые ощущения, поэтому астронавтов часто тянет на специи. На станции охранного предприятия «Пинквотер» в игре блюда готовятся из того, что реально можно вырастить на орбите.

Помимо рассказа о жизни и работе в космосе, трёхминутный дневник разработки (прикреплён выше) содержит и новые кадры игрового процесса Expanse: Osiris Reborn, включая боевые сцены и прогулки в невесомости.

The Expanse: Osiris Reborn создаётся для PC (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X и S. В будущем команда планирует провести закрытую «бету» для покупателей цифрового набора Миллера ($80) и коллекционного издания ($289). Сроков выхода нет.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
BioWare отпраздновала день N7 обещанием, что новая Mass Effect всё ещё в разработке
Ведущий дизайнер Skyrim объяснил, почему Starfield не стала игрой калибра The Elder Scrolls и Fallout
«Как можно более твёрдая» научная фантастика, продолжительность на уровне Clair Obscur: Expedition 33 и другие детали The Expanse: Osiris Reborn
Создатели Vampire Survivors анонсировали безумный карточный роглайк Vampire Crawlers с «турбопошаговыми боями» и настоящими стенами
Google поселила Gemini в автомобили — ИИ-помощник стал доступен в Android Auto
OpenAI запустила групповые чаты в ChatGPT для пользователей по всему миру
Теги: the expanse: osiris reborn, owlcat games, ролевой экшен
the expanse: osiris reborn, owlcat games, ролевой экшен
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В России подорожает вся техника и электроника: Госдума приняла закон о технологическом сборе
Новейший китайский детектор нейтрино JUNO за два месяца опередил мировую науку на 50 лет
В Steam и на консолях без предупреждения вышел беспощадный хоррор на выживание Total Chaos от автора Turbo Overkill
Плюшевый медведь с ИИ провалился — он начал болтать на фривольные и опасные темы, продажи остановлены
Первая за 10 лет новая Carmageddon оказалась роглайтом — тизер-трейлер Carmageddon: Rogue Shift
«Сбер» представил ИИ-модели Kandinsky 5.0 для генерации картинок и видео в HD 42 мин.
Owlcat рассказала о проработке космоса в The Expanse: Osiris Reborn — новый геймплей научно-фантастического ролевого боевика в духе Mass Effect 49 мин.
Создатели Vampire Survivors анонсировали безумный карточный роглайк Vampire Crawlers с «турбопошаговыми боями» и настоящими стенами 3 ч.
Google поселила Gemini в автомобили — ИИ-помощник стал доступен в Android Auto 4 ч.
OpenAI запустила групповые чаты в ChatGPT для пользователей по всему миру 7 ч.
Android научился отправлять файлы прямо на iPhone через AirDrop — но функция пока доступна не всем 7 ч.
Google выпустила Nano Banana Pro — «ИИ-фотошоп», который делает 4K-картинки, правит детали и даже меняет освещение 14 ч.
Google Gemini научился определять изображения, созданные с помощью ИИ, но пока не все 14 ч.
Сицилийское кино, фоторежим и новый контент: для Mafia: The Old Country вышло крупное обновление «Прогулка» 15 ч.
Pornhub потерял 80 % трафика и потребовал изменить подход к проверке возраста в интернете 17 ч.
Представлены телевизоры Sber 7000 с беспультовым управлением и встроенным «ГигаЧатом» 10 мин.
Samsung Electronics снова провела провела перестановки в высшем эшелоне руководителей 29 мин.
Supermicro представила ИИ-сервер 10U на базе AMD Instinct MI355X с воздушным охлаждением 46 мин.
От Солнца оторвался гигантский протуберанец, который уже прозвали «Царём» 2 ч.
Foxconn и OpenAI будут совместно разрабатывать оборудование для центров обработки данных 5 ч.
В США раскрыли сеть контрабанды ИИ-чипов Nvidia в Китай — подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы 7 ч.
Новая статья: Уйти от CISC — пойти на RISC: начало 12 ч.
Производитель смарт-колец Oura Ring подал в суд на Samsung, Amazfit и других за кражу разработок 16 ч.
IBM и Cisco к концу 30-х годов создадут интернет для котов Шрёдингера — квантовый и запутанный 16 ч.
Leica представила камеру Q3 Monochrom исключительно для чёрно-белой съёмки — и она на $1055 дороже цветной версии 17 ч.