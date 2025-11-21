Сегодня 21 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software ПО для мобильных устройств Отечественная ОС «Аврора» получила больш...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Отечественная ОС «Аврора» получила большое обновление дизайна

«Открытая мобильная платформа», являющаяся разработчиком операционной системы «Аврора», анонсировала крупное обновление, которое принесёт существенные изменения дизайна элементов интерфейса, а также добавит новые функции. В «Аврора» 5.2 разработчики сделали акцент на унификации визуального стиля и повышении читаемости элементов интерфейса.

Источник изображений: kod.ru

Источник изображений: kod.ru

Обновления затронут переключатели, индикаторы загрузки, иконки и общую визуальную навигацию. Пользователи смогут выбрать одну из десяти тем оформления, разделённых на фотореалистичные и абстрактные. В компании отметили, что в обновлении разработчики отошли от стекломорфизма в сторону более контрастной и функциональной графики.

Ключевым функциональным нововведением стала альтернативная модель навигации, в которой панель управления с кнопками расположена в нижней части экрана. Она адаптирована для планшетных компьютеров, настольных конфигураций и гибридных рабочих сценариев. При необходимости пользователь может настроить элементы панели в соответствии с собственными предпочтениями. В расширенных режимах там же отображается список запущенных приложений.

Изменения затронут работу с текстом и уведомлениями. Разработчики интегрировали в систему расширенные механизмы проверки орфографии, улучшили инструменты выделения текста, а также добавили новые средства управления уведомлениями на уровне отдельных приложений.

В новой версии ОС также появится изменённый регулятор громкости. С его помощью можно отдельно управлять разными аудиопотоками, в том числе будильниками.

Разработчики переработали настройки биометрической аутентификации и двухфакторной защиты. Для ввода сложных паролей предлагается задействовать специальную клавиатуру с жестовым набором символов.

Отметим также режим «гибридного рабочего места», который позволяет превратить планшет с «Авророй» в десктоп при подключении монитора, клавиатуры и мыши. Поддерживается работа с несколькими экранами, перенос окон между ними и параллельная работа в нескольких приложениях.

Разработчики продолжают развитие экосистемы «Авроры» как универсальной платформы. После анонса версии платформы для автомобилей компания рассматривает возможность расширения на другие категории устройств, включая десктопы, игровые приставки и платёжные терминалы. В планах на будущее — интеграция функций на базе искусственного интеллекта и развитие сценариев работы с агентскими системами.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В России подорожает вся техника и электроника: Госдума приняла закон о технологическом сборе
В Центробанке не ждут, что россияне массово перейдут на цифровой рубль
OKO Phone 5 для российских госслужащих поступил в продажу с устаревшей начинкой и свежей ОС «Аврора»
Google поселила Gemini в автомобили — ИИ-помощник стал доступен в Android Auto
Windows 1.0 вышла ровно 40 лет назад — ей хватало 256 Кбайт ОЗУ и одной дискеты
В YouTube встроили мессенджер для сообщений и видео, но доступен он не всем
Теги: аврора, операционная система, обновление
аврора, операционная система, обновление
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В России подорожает вся техника и электроника: Госдума приняла закон о технологическом сборе
Новейший китайский детектор нейтрино JUNO за два месяца опередил мировую науку на 50 лет
В Steam и на консолях без предупреждения вышел беспощадный хоррор на выживание Total Chaos от автора Turbo Overkill
Первая за 10 лет новая Carmageddon оказалась роглайтом — тизер-трейлер Carmageddon: Rogue Shift
Плюшевый медведь с ИИ провалился — он начал болтать на фривольные и опасные темы, продажи остановлены
Отечественная ОС «Аврора» получила большое обновление дизайна 15 мин.
«Одна из самых безумных битв с боссом, что я видел»: игроков впечатлил новый геймплей боевика Tides of Annihilation по мотивам легенд о короле Артуре 23 мин.
«Сбер» представил ИИ-модели Kandinsky 5.0 для генерации картинок и видео в HD 2 ч.
Owlcat рассказала о проработке космоса в The Expanse: Osiris Reborn — новый геймплей научно-фантастического ролевого боевика в духе Mass Effect 2 ч.
Создатели Vampire Survivors анонсировали безумный карточный роглайк Vampire Crawlers с «турбопошаговыми боями» и настоящими стенами 3 ч.
Google поселила Gemini в автомобили — ИИ-помощник стал доступен в Android Auto 5 ч.
OpenAI запустила групповые чаты в ChatGPT для пользователей по всему миру 8 ч.
Android научился отправлять файлы прямо на iPhone через AirDrop — но функция пока доступна не всем 8 ч.
Google выпустила Nano Banana Pro — «ИИ-фотошоп», который делает 4K-картинки, правит детали и даже меняет освещение 15 ч.
Google Gemini научился определять изображения, созданные с помощью ИИ, но пока не все 15 ч.
«Это слухи и домыслы»: Тан отверг причастность Intel к воровству технологий TSMC 8 мин.
Представлены телевизоры Sber 7000 с беспультовым управлением и встроенным «ГигаЧатом» 46 мин.
Samsung Electronics снова провела провела перестановки в высшем эшелоне руководителей 2 ч.
Supermicro представила ИИ-сервер 10U на базе AMD Instinct MI355X с воздушным охлаждением 2 ч.
От Солнца оторвался гигантский протуберанец, который уже прозвали «Царём» 2 ч.
Foxconn и OpenAI будут совместно разрабатывать оборудование для центров обработки данных 6 ч.
В США раскрыли сеть контрабанды ИИ-чипов Nvidia в Китай — подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы 8 ч.
Новая статья: Уйти от CISC — пойти на RISC: начало 13 ч.
Производитель смарт-колец Oura Ring подал в суд на Samsung, Amazfit и других за кражу разработок 17 ч.
IBM и Cisco к концу 30-х годов создадут интернет для котов Шрёдингера — квантовый и запутанный 17 ч.