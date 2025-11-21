Отечественная ОС «Аврора» получила большое обновление дизайна

«Открытая мобильная платформа», являющаяся разработчиком операционной системы «Аврора», анонсировала крупное обновление, которое принесёт существенные изменения дизайна элементов интерфейса, а также добавит новые функции. В «Аврора» 5.2 разработчики сделали акцент на унификации визуального стиля и повышении читаемости элементов интерфейса.

Обновления затронут переключатели, индикаторы загрузки, иконки и общую визуальную навигацию. Пользователи смогут выбрать одну из десяти тем оформления, разделённых на фотореалистичные и абстрактные. В компании отметили, что в обновлении разработчики отошли от стекломорфизма в сторону более контрастной и функциональной графики.

Ключевым функциональным нововведением стала альтернативная модель навигации, в которой панель управления с кнопками расположена в нижней части экрана. Она адаптирована для планшетных компьютеров, настольных конфигураций и гибридных рабочих сценариев. При необходимости пользователь может настроить элементы панели в соответствии с собственными предпочтениями. В расширенных режимах там же отображается список запущенных приложений.

Изменения затронут работу с текстом и уведомлениями. Разработчики интегрировали в систему расширенные механизмы проверки орфографии, улучшили инструменты выделения текста, а также добавили новые средства управления уведомлениями на уровне отдельных приложений.

В новой версии ОС также появится изменённый регулятор громкости. С его помощью можно отдельно управлять разными аудиопотоками, в том числе будильниками.

Разработчики переработали настройки биометрической аутентификации и двухфакторной защиты. Для ввода сложных паролей предлагается задействовать специальную клавиатуру с жестовым набором символов.

Отметим также режим «гибридного рабочего места», который позволяет превратить планшет с «Авророй» в десктоп при подключении монитора, клавиатуры и мыши. Поддерживается работа с несколькими экранами, перенос окон между ними и параллельная работа в нескольких приложениях.

Разработчики продолжают развитие экосистемы «Авроры» как универсальной платформы. После анонса версии платформы для автомобилей компания рассматривает возможность расширения на другие категории устройств, включая десктопы, игровые приставки и платёжные терминалы. В планах на будущее — интеграция функций на базе искусственного интеллекта и развитие сценариев работы с агентскими системами.