Обработка текста ИИ-моделями в Windows 11 заработала локально, вне облака

Microsoft выпустила обновление для пакета служебных программ PowerToys, значительно расширяющее функциональность инструмента «Продвинутая вставка» (Advanced Paste) в операционной системе Windows 11. Основным нововведением стала поддержка локальных ИИ-моделей, которые обрабатывают текст непосредственно на устройстве пользователя, не требуя подключения к облачным сервисам.

Источник изображений: Microsoft

С выходом обновления версии 0.96 пользователи получили возможность перенаправлять запросы через инструмент Microsoft Foundry Local или открытую платформу Ollama. Оба решения используют для работы вычислительные мощности нейропроцессора (NPU) устройства. Как сообщает The Verge, теперь для выполнения таких операций, как перевод или обобщение скопированного в буфер обмена текста, больше не требуется приобретать API-кредиты. Кроме того, все пользовательские данные остаются на устройстве, что повышает уровень их конфиденциальности.

Параллельно с добавлением локального искусственного интеллекта, разработчики наделили Advanced Paste совместимостью с рядом других онлайн-моделей, включая Azure OpenAI, Gemini и Mistral, тогда как ранее инструмент поддерживал только OpenAI. Также в интерфейс Advanced Paste были внесены визуальные улучшения: теперь в нём отображается текущее содержимое буфера обмена и добавлено раскрывающееся меню для выбора нужной ИИ-модели.

