Huawei пообещала флагманам Mate 80 автономность до 14 дней, не чем-то придётся жертвовать

Для смартфонов Mate 80, которые будут представлены в Китае 25 ноября, компания Huawei анонсировала новый режим автономности — Outdoor Mode. По словам производителя, в этом режиме максимального энергосбережения новые смартфоны будут работать до двух недель на одной зарядке.

Источник изображения: Huawei

Как следует из названия, режим Outdoor Mode станет настоящим спасением для любителей походов, кемпинга и других видов активного отдыха. Владельцу смартфона не придётся беспокоиться о времени автономной работы устройства, поскольку новый режим будет продлевать работу батареи до 14 дней.

Неизвестно в чём именно будет заключаться механика работы Outdoor Mode. Официально эта информация станет известна во время презентации смартфонов Mate 80. По информации портала Huawei Central, режим Outdoor Mode снижает энергопотребление спутниковых и других функций устройства, повышая общую стабильность работы аккумулятора даже в условиях низких температур.

На презентации серии смартфонов Huawei Mate 80 также будут представлены складной смартфон Mate X7 и планшет MatePad Edge.

Теги: huawei, huawei mate 80
