Энтузиаст собрал автономную систему питания дома из б/у-аккумуляторов от ноутбуков — девятый год она работает без сбоев

В 2016 году пользователь форума Second Life Storage под ником Glubux открыл тему самостоятельной сборки автономной системы питания дома из бывших в употреблении аккумуляторов для ноутбуков. Для этого ему пришлось перебрать сотни батарей и отсортировать их по ёмкости и сопротивлению, но в итоге с использованием солнечных панелей он создал систему автономного питания дома, которая без сбоев работает свыше восьми лет.

Первоначально идея заключалась в том, чтобы дополнить имеющуюся у него небольшую солнечную систему (1,4 кВт панелей + старый свинцово-кислотный аккумулятор от вилочного погрузчика) самосборной ёмкостью из использованных литийионных б/у-батарей для ноутбуков. За первые месяцы он собрал около 650 аккумуляторов, но быстро столкнулся с проблемой: в заводских сборках ячейки сильно отличались по остаточной ёмкости и внутреннему сопротивлению, что приводило к быстрой разбалансировке пакета и частым срабатываниям защиты.

Тогда гражданин изменил подход: каждую батарею он стал полностью разбирать, тестировать каждую из ячеек 18650 на ёмкость и внутреннее сопротивление, отбраковывать слабые и собирать в новые блоки только качественные элементы. Отбракованные ячейки отправлялись в мусор, а хорошие группировались в модули по 100 А·ч. Всё это хозяйство предусмотрительно было размещено в отдельно построенном сарае в 50 метрах от дома. Для управления зарядом и балансировкой использовались контроллеры Victron, а старая свинцово-кислотная батарея от погрузчика осталась в системе как буферный накопитель.

За последующие годы система серьёзно выросла. Было добавлено ещё 24 солнечные панели по 440 Вт, а общее количество переработанных аккумуляторов превысило 1000 штук. Это позволило создать из б/у-аккумуляторов накопитель ёмкостью 56 кВт·ч и напряжением 24 В. Инвертор Victron на 3 кВА обеспечивает всё энергопотребление дома.

Самое впечатляющее — за 8 лет непрерывной эксплуатации (по состоянию на 2025 год) не вышла из строя ни одна ячейка. Даже в длительные пасмурные периоды и зимой система сохраняет автономность, а при отключениях центральной сети дом остаётся со светом и работающей техникой.

Следует подчеркнуть, что повторять у себя дома такое категорически нельзя, если у вас нет соответствующих навыков и, самое главное, отдельно стоящего сарая как можно дальше от жилых помещений, которого в случае чего будет не жалко.