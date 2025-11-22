В уведомлениях Gmail на Android появился предпросмотр фото и других вложений

Google решила улучшить механизмы вывода уведомлений в почтовом клиенте Gmail для Android — появился предварительный просмотр фотографий с крупными миниатюрами. Нововведение развёртывается постепенно и зависит от учётной записи, обращает внимание 9to5Google.

Ранее в уведомлениях Gmail для Android отображались только отправитель, тема и текст письма, теперь же Google решила прямо в уведомлениях показывать пользователям вложения. В компактном виде перед темой письма в уведомлении показывается значок с изображением скрепки и небольшая миниатюра приложенного изображения. Если же развернуть уведомление в формат подробного просмотра, миниатюра вложения показывается на всю ширину в рабочей области уведомления. Но есть и недостаток — миниатюра вложение показывается вместо текста письма, что может быть неудобно в рабочей переписке. Если вложений несколько, это будет видно по нижней строке уведомления.

Gmail сообщает в уведомлениях и о файлах других тbпов во вложениях. К примеру, он может показать значок файла PDF и начало имени этого файла. В компактном формате уведомления в этом случае показывается только значок со скрепкой. Обновленный вариант уведомлений уже заработал для некоторых учётных записей Gmail — полное развёртывание нововведения, очевидно, займёт какое-то время.