Земной мох девять месяцев провёл в открытом космосе и выжил — на очереди озеленение Марса

В рамках проведённого японскими учёными эксперимента спорофиты мха вида Physcomitrella patens в марте 2022 года были помещены на внешнюю сторону МКС и провели там 283 дня — до января 2023 года. Образцы подвергались воздействию вакуума, микрогравитации, экстремальных температур и мощного ультрафиолетового излучения. Учёные ожидали почти полной гибели спор, но были удивлены, когда после возвращения на Землю почти все споры проросли.

Ещё до отправки спорофитов мха в космос исследователи подвергли его вегетативные части суровым испытаниям, чтобы выбрать для эксперимента наиболее живучие. Оказалось, что молодые части, или «побеги», погибли под воздействием ультрафиолетового излучения, тогда как спорофиты — производящие и содержащие споры органы мхов — остались живыми. Именно эти органы мха вместе с их содержимым — спорами — отправили на борт МКС на грузовике Cygnus компании Northrop Grumman. Позже обратно на Землю их привёз грузовик SpaceX Dragon.

Результаты оказались неожиданными: более 80 % спорофитов сохранили жизнеспособность, хотя содержание хлорофилла а в них снизилось примерно на 20 %. На Земле выжившие споры успешно проросли и дали нормальные растения. Моделирование на основе собранных данных показало, что споры могли сохранить жизнеспособность после нахождения в открытом космосе в течение 5600 дней — это более 15 лет!

Исследование подчёркивает исключительную устойчивость земной жизни к космическим условиям — на уровне базовых клеточных структур. Учёные отмечают, что мох оказался значительно выносливее бактерий и тихоходок, ранее также проходивших испытания открытым космосом. Полученные данные открывают перспективы использования мхов для создания самоподдерживающихся биологических систем на Луне и Марсе, что может стать первым шагом к строительству внеземных экосистем.