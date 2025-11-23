Сегодня 23 ноября 2025
TeamGroup выпустила SSD с физической красной кнопкой самоуничтожения

Компания TeamGroup анонсировала портативный твердотельный накопитель T-Create Expert P35S, оснащённый функцией принудительного самоуничтожения. Устройство позволяет не только программным образом стереть все данные, но и физически вывести из строя контроллер и чипы памяти, делая невозможным любое восстановление информации. Этот SSD разработан для экстренных ситуаций, когда требуется мгновенное уничтожение особо чувствительных данных.

Источник изображения: TeamGroup

Источник изображения: TeamGroup

Устройство выполнено в компактном чёрном корпусе размером 90 × 40 × 18 мм при весе 42 грамма. В зависимости от модификации предлагается объём памяти 256 Гбайт, 512 Гбайт, 1 Тбайт или 2 Тбайт. Накопитель подключается через стандартный интерфейс USB 3.2 Gen 2 и обеспечивает скорость чтения и записи до 1000 МБ/с. Главной особенностью, как стало известно изданию The Register, является переключатель на верхней панели, активирующий двухэтапный процесс уничтожения: сначала его необходимо сдвинуть вперёд, чтобы появилась красная предупреждающая полоса, а затем нажать. После этого запускается так называемое «уничтожение цепи одним нажатием», при котором, по заявлению TeamGroup, физически повреждается чип NAND-памяти, что гарантирует отсутствие остаточных данных и исключает любые попытки их восстановления.

Процедура самоуничтожения требует подключения устройства к работающему компьютеру с портом USB, так как автономная работа не предусмотрена и активация без ПК невозможна. Это ограничивает сценарии использования в условиях, когда времени или доступа к технике недостаточно. Какие-либо другие продвинутые возможности, присутствующие, например, в других флеш-накопителях (шифрование, сканер отпечатков пальцев, PIN-клавиатура), отсутствуют.

В случае, если злоумышленник получит доступ к устройству до активации переключателя, данные останутся уязвимыми. «Если кто-то завладеет им до того, как вы нажмёте кнопку, вам не повезёт», — шутит автор материала Avram Piltch из The Register. TeamGroup подчёркивает, что активация механизма самоуничтожения аннулирует гарантию, поскольку приводит к необратимому повреждению устройства. Информация о стоимости и дате поступления накопителя в продажу пока не раскрывается.

Теги: ssd, накопители, teamgroup
