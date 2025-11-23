Сегодня 23 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Операционные системы Apple устала от раздутого кода — в iOS 2...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Apple устала от раздутого кода — в iOS 27 качество будет превыше новых функций

Apple намерена в 2026 году сместить акцент с внедрения масштабных новых функций в iOS 27 на стабильность и внутреннюю оптимизацию в предстоящем крупном обновлении. Согласно отчёту Марка Гурмана (Mark Gurman), это будет первое с момента выхода iOS 12 обновление, где во главу угла будут поставлены качество и базовая производительность, а не яркие новые функции. Такой подход распространится не только на iOS и macOS, но и на все другие платформы компании, включая watchOS, tvOS и visionOS.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Инженеры Apple уже приступили к анализу кодовой базы операционных систем с целью выявления избыточных компонентов, устранения ошибок и повышения общей стабильности, сообщает 9to5Mac. Такой подход напоминает релиз OS X Snow Leopard в 2009 году, который заложил основу для будущих аппаратных и программных изменений. Предполагается, что iOS 27 подготовит платформу для новых устройств, включая складные iPhone, которые Apple планирует представить в ближайшие годы.

Несмотря на общий курс на оптимизацию ПО, компания не откажется полностью от новых функций. Например, в iOS 27 появятся интересные ИИ-инструменты, включая медицинского ассистента, связанного с возможной подпиской Apple Health+, а также первый ИИ-движок для веб-поиска. Эти функции последуют за обновлённой Siri в iOS 26.4, которая, как ожидается, будет использовать специальную версию модели Google Gemini, адаптированную под требования Apple к приватности (данные не будут передаваться на серверы Google, а обрабатываться локально).

Помимо этого, в iOS 27 ожидаются улучшения для корпоративных пользователей, локализованные функции для развивающихся рынков и незначительные корректировки «стеклянного» дизайна Liquid Glass, представленного ранее. Таким образом, Apple ответила на многочисленные обращения пользователей, обеспокоенных снижением стабильности программного обеспечения в последние годы.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
У Opera в разы взлетела популярность на iPhone в Европе после введения DMA
iOS 27 принесёт тройку мощных ИИ-функций для iPhone
Apple Intelligence наконец получит «крупное обновление» с выходом iOS 27, но это не точно
Nothing начала обновлять смартфоны до Android 16 и добавила индикаторы прогресса на заднюю панель
«Проводник» в Windows 11 будет автоматически загружаться в фоновом режиме, чтобы стать быстрее
Обработка текста ИИ-моделями в Windows 11 заработала локально, вне облака
Теги: apple, ios 27
apple, ios 27
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Google Gemini 3 оказалась настолько впечатляющей, что Сэм Альтман заговорил о «тяжёлых временах» для OpenAI
Биткоин рухнул вслед за акциями технокомпаний — уже на 40 тыс. меньше исторического максимума
Энтузиаст собрал автономную систему питания дома из б/у-аккумуляторов от ноутбуков — девятый год она работает без сбоев
Китайцы создали EUV-сканер на гармониках — в тысячи раз компактнее «шкафов» ASML
Linux-ноутбук на Snapdragon X1 Elite отменён — заточенный под Windows процессор сильно тормозит с другой ОС
Apple устала от раздутого кода — в iOS 27 качество будет превыше новых функций 8 мин.
Новая статья: The Outer Worlds 2 — галактика ждет героя. Рецензия 23 ч.
Слежка без камер: Apple создала ИИ, который вычисляет действия пользователя по звуку и движениям 22-11 20:34
В Google начала показывать рекламу в «Режиме ИИ» в поиске — пока не всем 22-11 20:08
В уведомлениях Gmail на Android появился предпросмотр фото и других вложений 22-11 17:50
Nothing начала обновлять смартфоны до Android 16 и добавила индикаторы прогресса на заднюю панель 22-11 16:58
«Проводник» в Windows 11 будет автоматически загружаться в фоновом режиме, чтобы стать быстрее 22-11 13:27
Соцсеть X запустила маркетплейс редких и «спящих» никнеймов 22-11 13:20
Google опровергла «вводящие в заблуждение» сообщения об обучении ИИ на письмах из Gmail 22-11 12:17
Хакеры взломали приложение Gainsight и могли похитить данные более двухсот компаний 22-11 11:47
Seasonic выпустит киловаттный блок питания с пассивным охлаждением 26 мин.
«Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова и теперь ответит за это в суде 35 мин.
ИИ-пузырь «витает в воздухе», но Google всё равно замахнулась на расширение ИИ-мощностей в 1000 раз 51 мин.
TeamGroup выпустила SSD с физической красной кнопкой самоуничтожения 6 ч.
OpenAI и Foxconn оптимизируют стоечные решения для ИИ ЦОД, которые будут выпускаться в США 6 ч.
Будущее на кончике пальца: создан пластырь, позволяющий «чувствовать» текстуры через экран 10 ч.
Joby испытала версию электролёта S4 со сверхвысокой автономностью 10 ч.
Спустя 11 лет после приобретения бизнеса IBM по выпуску x86-серверов Lenovo так и не добилась его прибыльности 10 ч.
SpaceX Falcon 9 слетала в космос 150 раз с начала года — на орбиту выведана очередная партия спутников Starlink 12 ч.
В условиях растущего дефицита поставщики памяти переходят на долгосрочные контракты 14 ч.