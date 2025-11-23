Apple устала от раздутого кода — в iOS 27 качество будет превыше новых функций

Apple намерена в 2026 году сместить акцент с внедрения масштабных новых функций в iOS 27 на стабильность и внутреннюю оптимизацию в предстоящем крупном обновлении. Согласно отчёту Марка Гурмана (Mark Gurman), это будет первое с момента выхода iOS 12 обновление, где во главу угла будут поставлены качество и базовая производительность, а не яркие новые функции. Такой подход распространится не только на iOS и macOS, но и на все другие платформы компании, включая watchOS, tvOS и visionOS.

Инженеры Apple уже приступили к анализу кодовой базы операционных систем с целью выявления избыточных компонентов, устранения ошибок и повышения общей стабильности, сообщает 9to5Mac. Такой подход напоминает релиз OS X Snow Leopard в 2009 году, который заложил основу для будущих аппаратных и программных изменений. Предполагается, что iOS 27 подготовит платформу для новых устройств, включая складные iPhone, которые Apple планирует представить в ближайшие годы.

Несмотря на общий курс на оптимизацию ПО, компания не откажется полностью от новых функций. Например, в iOS 27 появятся интересные ИИ-инструменты, включая медицинского ассистента, связанного с возможной подпиской Apple Health+, а также первый ИИ-движок для веб-поиска. Эти функции последуют за обновлённой Siri в iOS 26.4, которая, как ожидается, будет использовать специальную версию модели Google Gemini, адаптированную под требования Apple к приватности (данные не будут передаваться на серверы Google, а обрабатываться локально).

Помимо этого, в iOS 27 ожидаются улучшения для корпоративных пользователей, локализованные функции для развивающихся рынков и незначительные корректировки «стеклянного» дизайна Liquid Glass, представленного ранее. Таким образом, Apple ответила на многочисленные обращения пользователей, обеспокоенных снижением стабильности программного обеспечения в последние годы.