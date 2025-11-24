Смартфоны Poco F7 Pro, Poco F6 Pro и Poco M7 сочетают высокую функциональность с доступной ценой

Бренд Poco предлагает пользователям свои новейшие модели смартфонов, включая Poco F7 Pro, Poco F6 Pro и Poco M7. Изделия Poco отличаются высокой функциональностью при доступной цене, соответствуя девизу бренда «Все, что вам нужно, и ничего лишнего».

Смартфон Poco F7 Pro построен на 4-нм процессоре Snapdragon 8 Gen 3, обеспечивающем в сочетании с 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X производительную работу устройства при запуске ресурсоёмких приложений и игр. Ёмкость флеш-накопителя формата UFS 4.1 составляет до 512 Гбайт.

6,67-дюймовый AMOLED DotDisplay-экран с разрешением WQHD+ (3200 × 1440 пикселей) и частотой обновления 120 Гц обеспечивает яркую чёткую картинку. Максимальная яркость дисплея в режиме HBM составляет 1800 кд/м², пиковое значение составляет 3200 кд/м². В дисплее реализованы технологии Dolby Vision и HDR10+, а также поддержка 12-битной глубины цвета (68 млрд оттенков цвета) и цветовой гаммы DCI-P3, что гарантирует реалистичное отображение цветов.

ШИМ-регулировка яркости с высокой частотой 3840 Гц, а также три сертификата TÜV Rheinland — TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free и TÜV Rheinland Circadian Friendly — свидетельствуют о безопасности использования смартфона для зрения и возможности его применения в течение длительного времени без усталости глаз. Дисплей защищён от царапин благодаря покрытию Corning Gorilla Glass 7i. Подэкранный ультразвуковой датчик отпечатков пальцев используется для разблокировки устройства.

Смартфон оснащён основной камерой с 50-мегапиксельным сенсором Light Fusion 800 размером 1/1,55 дюйма с диафрагмой f/1,6 и оптической стабилизацией, дополненным сверхширокоугольным 8-мегапиксельным модулем (f/2,2), а также фронтальной камерой на 20 мегапикселей для селфи и видеозвонков. Основная камера поддерживает запись видео 8K/24 fps и 4K/24,30,60 fps, фронтальная — запись видео 1080p/30,60 fps.

Автономность смартфона обеспечивает батарея ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Чипсет Poco Surge G1 оптимизирует энергопотребление и продлевает срок службы батареи — после 1600 циклов перезарядки она сохраняет 80 % от своей изначальной ёмкости. Смартфон обладает защитой от пыли и воды по стандарту IP68 и работает под управлением Xiaomi HyperOS 2.

Спецификации устройства также включают поддержку Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, три микрофона и стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos и сертификацией Hi-Res и Hi-Res Audio Wireless.

Смартфон Poco F6 Pro Смартфон Poco F6 Pro оснащён высокопроизводительным восьмиядерным процессором Snapdragon 8 Gen 2 с движком Qualcomm AI Engine и ИИ-процессором Hexagon. По словам компании, устройство подойдёт для самых заядлых геймеров, поскольку позволяет запускать ресурсоёмкие игры. Объём оперативной памяти LPDDR5X составляет до 16 Гбайт. В случае, если ёмкости флеш-накопителя формата UFS 4.0 в размере до 1 Тбайт будет недостаточно для хранения контента, можно воспользоваться слотом для карт памяти microSD объёмом до 1 Тбайт. Для отвода тепла от компонентов используется эффективная технология охлаждения LiquidCool 4.0.

Дисплей Flow AMOLED с диагональю 6,67 дюйма, разрешением WQHD+ и частотой обновления 120 Гц обеспечит чёткую картинку и плавное воспроизведение видео и игр. Показатель пиковой яркости 4000 кд/м2, частота ШИМ-регулировки яркости подсветки — 3840 Гц. Дисплей поддерживает 12-битную глубину цвета и цветовую гамму DCl-P3, обеспечивая точную цветопередачу. Сертификация TÜV Rheinland гарантирует комфорт для глаз во время игр, чтения и просмотра видео. Также есть подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Смартфон получил фронтальную 16-мегапиксельную камеру для селфи и видеозвоноков, а также основную камеру с 50-мегапиксельным сенсором Light Fusion 800 с диафрагмой f/1,6, оптической стабилизацией и поддержкой серийной съёмки, дополненную широкоугольным 8-мегаписельным модулем (f/2,2) и 2-мегапиксельным датчиком для макросъёмки (f/2,4). Благодаря использованию ИИ-алгоритма Ultra Night смартфон обеспечивает яркие чёткие снимки даже в условиях слабой освещённости.

В качестве источника питания используется аккумулятор на 5000 мА·ч с быстрой 120-Вт зарядкой, обеспечивающей полное восполнение заряда всего за 19 минут.

Устройство работает под управлением операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой HyperOS. Поддерживаемый игровой режим с технологией WildBoost Optimization 3.1 обеспечивает быструю загрузку и плавное течение игр.

В свою очередь, Poco M7 оснащён крупным 6,9-дюймовым DotDisplay IPS-экраном с разрешением FHD+ (2340 × 1080 пикселей) и адаптивной частотой обновления до 144 Гц. Показатель яркости составляет 700 кд/м² с максимальным значением 850 кд/м². Экран обеспечивает 85-процентный охват цветового пространства NTSC и имеет сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free и TÜV Rheinland Circadian Friendly, подтверждающие отсутствие риска для зрения при длительном использовании смартфона.

Производительную работу устройства обеспечивает 6-нм процессор Qualcomm Snapdragon 685 с поддержкой 4G вместе с до 24 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X с учётом виртуального расширения на 16 Гбайт. Ёмкость флеш-накопителя формата UFS2.2 составляет до 256 Гбайт. Объём хранилища можно расширить благодаря слоту для карт памяти microSD ёмкостью до 2 Тбайт.

Для фото- и видеосъёмки в устройстве предусмотрена 50-мегапиксельная камера с диафрагмой f/1,8. Съёмку селфи и видеозвонки обеспечит фронтальная 8-мегапиксельная камера (f/2,0). Обе камеры поддерживают запись видео 1080p/30 fps.

Poco M7 отличается большой автономностью благодаря батарее ёмкостью 7000 мА·ч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт. Спецификации устройства также включают стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и сертификацией Hi-Res Audio, и пылевлагозащита согласно стандарту IP64. Для управления смартфоном используется ОС Xiaomi HyperOS 2.