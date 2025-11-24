Приложение для вайб-кодинга LingGuang стало хитом: 1 млн скачиваний за четыре дня

Несколько дней назад китайская компания Ant Group выпустила ИИ-ассистента LingGuang, с помощью которого можно быстро создавать мини-приложения. Всего четыре дня потребовалось этому приложению, чтобы преодолеть отметку в 1 млн скачиваний.

LingGuang оказался настолько популярным, что в какие-то моменты Ant Group даже приходилось ограничивать его доступность для снижения нагрузки на инфраструктуру. Напомним, ИИ-ассистент компании позволяет генерировать мини-приложения на основе текстовых запросов пользователей.

По состоянию на субботу LingGuang занимал первое место в рейтинге китайского App Store в категории «Бесплатные утилиты» и седьмое место в общем рейтинге бесплатных приложений. «Этот рубеж означает, что LingGuang является ключевым игроком, за которым стоит следить в быстро развивающейся глобальной гонке ИИ», — прокомментировали успех ИИ-ассистента в компании.

Напомним, так называемый вайб-кодинг позволяет пользователям без особых знаний в области программирования создавать приложения на основе текстовых запросов к ИИ-ассистенту. Это направление стало одним из самых популярных применений генеративных нейросетей в потребительском сегменте. Так доход американского лидера в сфере вайб-кодинга Replit в июне превысил $100 млн, тогда как в конце 2024 года этот показатель был равен всего $10 млн.

В то время как Replit и другие инструменты для вайб-кодинга используют нейросети для генерации программного кода, LingGuang создаёт приложения, предоставляя каждому пользователю «собственного персонального ИИ-разработчика». После первоначальной генерации пользователь может продолжить взаимодействие с ИИ-ассистентом для внесения корректировок и настройки получившегося приложения по своему усмотрению.

По данным Ant Group, в настоящее время пользователи в среднем проводят шесть этапов редактирования приложения за сеанс, что выше первоначальных ожиданий разработчиков. «Это первое в отрасли мобильное приложение, которое позволяет пользователям легко генерировать и настраивать приложения», — заявил технический директор LingGuang и бывший инженер Google Цай Вэй (Cai Wei).

LingGuang также предоставляет пользователям возможность традиционного взаимодействия, подобно тому как это происходит с другими ИИ-ботами. Взаимодействовать с алгоритмом можно на разных языках. Отмечается, что в нынешнем году Ant Group удвоила инвестиции в сферу ИИ, а также организовала исследовательское подразделение AGI Lab для ускорения процесса разработки передовых ИИ-моделей.