Китай подключил второй энергоблок АЭС «Чжанчжоу» — крупнейшей станции с реакторами «Хуалун-1»

В Китае в субботу успешно подключили к государственной электросети второй энергоблок крупнейшей в мире атомной электростанции «Чжанчжоу» на базе китайских реакторов третьего поколения «Хуалун-1», сообщил Global Times со ссылкой на заявление China General Nuclear Power Group (CGN). Компания отметила, что это стало стало важным шагом на пути к массовому развёртыванию реакторов серии «Хуалун-1».

Сообщается, что после первого тестового подключения к сети энергоблок работает стабильно и все технические показатели соответствуют проектным нормам. Теперь реактору предстоит пройти ряд плановых испытаний в рамках дальнейшей проверки его характеристик и соответствия всем условиям коммерческой эксплуатации. Строительство второго энергоблока АЭС «Чжанчжоу» в провинции Фуцзянь началось 4 сентября 2020 года, а загрузку ядерного топлива в реактор произвели 11 октября 2025 года.

«Хуалун-1» является самым распространённым реактором в мире, как среди действующих, так и строящихся. По словам директора Китайского центра исследований экономики энергетики при Сямэньском университете Линя Боцяна (Lin Boqiang), «Хуалун-1» соответствует стандартам безопасности, технологической сложности и экономической эффективности, предъявляемым к реакторам третьего поколения, являясь действительно конкурентоспособным предложением на мировом рынке атомной энергетики. «Он фактически стал флагманским брендом Китая, поскольку страна расширяет свою роль в международном сотрудничестве в области атомной энергетики», — подчеркнул Линь.

Он отметил, что «Хуалун-1» не уступает ведущим мировым проектам немногих стран, способных серийно производить реакторы третьего поколения — в основном, Китая, США и Франции. Линь добавил, что китайская атомная отрасль также обладает очевидными преимуществами в плане сроков строительства, производственных мощностей, инженерной эффективности и общей конкурентоспособности затрат.

«Более десяти лет Китай является практически единственной страной, стабильно строящей атомные электростанции в больших масштабах, прочно занимая лидирующие позиции в мире по своим строительным возможностям», — заявил Линь в интервью Global Times.