Сегодня 24 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий Китай подключил второй энергоблок АЭС «Ч...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китай подключил второй энергоблок АЭС «Чжанчжоу» — крупнейшей станции с реакторами «Хуалун-1»

В Китае в субботу успешно подключили к государственной электросети второй энергоблок крупнейшей в мире атомной электростанции «Чжанчжоу» на базе китайских реакторов третьего поколения «Хуалун-1», сообщил Global Times со ссылкой на заявление China General Nuclear Power Group (CGN). Компания отметила, что это стало стало важным шагом на пути к массовому развёртыванию реакторов серии «Хуалун-1».

Источник изображения: CMG/Global Times

Источник изображения: CMG/Global Times

Сообщается, что после первого тестового подключения к сети энергоблок работает стабильно и все технические показатели соответствуют проектным нормам. Теперь реактору предстоит пройти ряд плановых испытаний в рамках дальнейшей проверки его характеристик и соответствия всем условиям коммерческой эксплуатации. Строительство второго энергоблока АЭС «Чжанчжоу» в провинции Фуцзянь началось 4 сентября 2020 года, а загрузку ядерного топлива в реактор произвели 11 октября 2025 года.

«Хуалун-1» является самым распространённым реактором в мире, как среди действующих, так и строящихся. По словам директора Китайского центра исследований экономики энергетики при Сямэньском университете Линя Боцяна (Lin Boqiang), «Хуалун-1» соответствует стандартам безопасности, технологической сложности и экономической эффективности, предъявляемым к реакторам третьего поколения, являясь действительно конкурентоспособным предложением на мировом рынке атомной энергетики. «Он фактически стал флагманским брендом Китая, поскольку страна расширяет свою роль в международном сотрудничестве в области атомной энергетики», — подчеркнул Линь.

Он отметил, что «Хуалун-1» не уступает ведущим мировым проектам немногих стран, способных серийно производить реакторы третьего поколения — в основном, Китая, США и Франции. Линь добавил, что китайская атомная отрасль также обладает очевидными преимуществами в плане сроков строительства, производственных мощностей, инженерной эффективности и общей конкурентоспособности затрат.

«Более десяти лет Китай является практически единственной страной, стабильно строящей атомные электростанции в больших масштабах, прочно занимая лидирующие позиции в мире по своим строительным возможностям», — заявил Линь в интервью Global Times.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китайский робот AgiBot A2 без остановки прошёл 106 км, установив мировой рекорд Гиннеса
Спонсируемая Биллом Гейтсом малая АЭС TerraPower прошла экологическую экспертизу в США
Совместный проект Nvidia и OpenAI потребует энергию 10 ядерных реакторов
Дефицит не страшен: Lenovo запаслась памятью до конца 2026 года и обещает пока не повышать цены
Выбираем в «Чёрную пятницу» гаджеты от партнёров 3DNews
Seasonic выпустит киловаттный блок питания с пассивным охлаждением
Теги: атомная электростанция, китай, энергетика
атомная электростанция, китай, энергетика
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Москвичи ежегодно тратят на видеоигры 320 миллиардов рублей — это почти 85 % от общего показателя по России
Приложение для вайб-кодинга LingGuang стало хитом: 1 млн скачиваний за четыре дня
Учёные впервые создали полностью синтетическую ткань мозга — вообще без биологических компонентов
Выбираем в «Чёрную пятницу» гаджеты от партнёров 3DNews
Смартфон HUAWEI Pura 80 Pro как универсальный инструмент тревел-фотографа
Амбициозный шутер Ferocious отправит игроков выживать и управлять динозаврами — геймплейный трейлер и дата выхода 22 мин.
Онлайн-опросам грозит коллапс: ИИ научился почти идеально имитировать человека и накручивать нужные ответы 48 мин.
Игра по-крупному: CD Projekt Red сосредоточится на блокбастерах и перестанет выпускать ответвления вроде «Гвинта» 2 ч.
Цукерберг и топ-менеджеры Meta откупились от иска на $8 млрд за слив данных миллионов пользователей 3 ч.
Звезда загадочного хоррора OD от Кодзимы не дожил до возобновления съёмок 4 ч.
«Чёрная пятница» в «Пассворке»: скидка 50 % на корпоративный менеджер паролей 5 ч.
Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time скоро выйдет из тени — журналисты уточнили, когда Ubisoft покажет и выпустит игру 5 ч.
Apple устала от раздутого кода — в iOS 27 качество будет превыше новых функций 16 ч.
Новая статья: The Outer Worlds 2 — галактика ждет героя. Рецензия 23-11 00:00
Слежка без камер: Apple создала ИИ, который вычисляет действия пользователя по звуку и движениям 22-11 20:34
iPhone Air оказался мало кому нужен: продажи идут в три раза хуже, чем ожидала Apple 17 мин.
Китай подключил второй энергоблок АЭС «Чжанчжоу» — крупнейшей станции с реакторами «Хуалун-1» 23 мин.
Дефицит не страшен: Lenovo запаслась памятью до конца 2026 года и обещает пока не повышать цены 2 ч.
Infinix HOT 60 Pro+ — лёгкий и надёжный смартфон с ярким дизайном 2 ч.
США рассматривают продажу в Китай ИИ-ускорителей NVIDIA H200 2 ч.
Смартфоны Poco F7 Pro, Poco F6 Pro и Poco M7 сочетают высокую функциональность с доступной ценой 2 ч.
Broadcom представила FC128-коммутаторы с постквантовым шифрованием 2 ч.
Перекрыть потоки: NVIDIA усиливает контроль над цепочкой поставок СЖО для Vera Rubin 4 ч.
Бывший глава Intel считает, что на возрождение полупроводниковой отрасли США уйдут десятилетия 4 ч.
IBM утроила вместимость СХД Storage Scale System 6000 — до 47 Пбайт на стойку 5 ч.