Дископанковый шутер RetroSpace в духе System Shock получил новый геймплейный трейлер и сроки выхода

Разработчики из венгерской студии The Wild Gentlemen при поддержке издателя Kwalee объявили сроки выхода своего ретрофутуристического стелс-шутера RetroSpace, вдохновлённого System Shock и научной фантастикой 60−70-х.

Источник изображений: Kwalee

Напомним, RetroSpace была представлена ещё в январе 2023 года, однако уточнять, когда игра увидит свет, в The Wild Gentlemen не спешили, так как не хотели давать ложные обещания.

Что ж, время пришло. Как стало известно, RetroSpace поступит в продажу на протяжении второго квартала 2026 года эксклюзивно для ПК (Steam). Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером.

Ранее разработчики планировали сначала провести RetroSpace через программу раннего доступа, но теперь нацелены сразу на полноценный релиз. В преддверии запуска ожидается демоверсия.

События RetroSpace развернутся на застрявшей в разумной чёрной дыре станции Aurora 5, которая дрейфует в бесконечной космической пустоте и постоянно прыгает из одного временного периода в другой.

Игрокам в роли уборщика, ставшего последней надеждой человечества, предстоит в открытом бою или скрытными методами пробиться через станцию и найти дорогу домой. Спасать людской род, впрочем, необязательно.

Обещают смесь симулятора погружения (immersive sim) с элементами юмора, хоррора, стелса и эстетикой дископанка, низкополигональную графику на Unity и текстовый перевод на русский язык.

retrospace, the wild gentlemen, kwalee, шутер
