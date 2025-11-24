Научно-фантастическое выживание StarRupture от авторов Green Hell скоро дадут попробовать с друзьями — анонсировано кооперативное тестирование

Хотя до премьеры в раннем доступе научно-фантастического выживания StarRupture от польской студии Creepy Jar (Green Hell) остаётся ещё полтора месяца, пользователи смогут попробовать игру заметно раньше.

Creepy Jar объявила о планах на проведение кооперативного тестирования StarRupture, причём совсем скоро — с 3 по 8 декабря. Для участия в испытаниях нужно подать заявку на странице игры в Steam.

Плейтест призван проверить на прочность режим совместной игры StarRupture (однопользовательский вариант тоже будет) в преддверии выхода в раннем доступе. Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером.

Участникам дадут попробовать кооператив на четверых, обучение и начало игры, основные механики (некоторые будут заблокированы до раннего доступа) и свободное исследование ограниченного участка карты.

Разработчики обещают более отполированный опыт, чем во время июльского тестирования однопользовательской сборки: команда подтянула производительность, отточила геймплейные системы и устранила множество багов.

События StarRupture разворачиваются на планете Аркадия-7. Игрокам в одиночку или в кооперативе предстоит исследовать изменчивый открытый мир, добывать ресурсы, строить базы и давать отпор ордам инопланетных чудовищ.

StarRupture стартует 6 января 2026 года в раннем доступе Steam. Полноценный релиз ожидается примерно через 12 месяцев и будет включать больше биомов, врагов, строений и механик, а также сюжетный режим.