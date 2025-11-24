Сегодня 24 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Симулятор Научно-фантастическое выживание StarRupt...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Научно-фантастическое выживание StarRupture от авторов Green Hell скоро дадут попробовать с друзьями — анонсировано кооперативное тестирование

Хотя до премьеры в раннем доступе научно-фантастического выживания StarRupture от польской студии Creepy Jar (Green Hell) остаётся ещё полтора месяца, пользователи смогут попробовать игру заметно раньше.

Источник изображений: Creepy Jar

Источник изображений: Creepy Jar

Creepy Jar объявила о планах на проведение кооперативного тестирования StarRupture, причём совсем скоро — с 3 по 8 декабря. Для участия в испытаниях нужно подать заявку на странице игры в Steam.

Плейтест призван проверить на прочность режим совместной игры StarRupture (однопользовательский вариант тоже будет) в преддверии выхода в раннем доступе. Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером.

Участникам дадут попробовать кооператив на четверых, обучение и начало игры, основные механики (некоторые будут заблокированы до раннего доступа) и свободное исследование ограниченного участка карты.

Разработчики обещают более отполированный опыт, чем во время июльского тестирования однопользовательской сборки: команда подтянула производительность, отточила геймплейные системы и устранила множество багов.

В тестовой версии будет доступен русский язык

В тестовой версии будет доступен русский язык

События StarRupture разворачиваются на планете Аркадия-7. Игрокам в одиночку или в кооперативе предстоит исследовать изменчивый открытый мир, добывать ресурсы, строить базы и давать отпор ордам инопланетных чудовищ.

StarRupture стартует 6 января 2026 года в раннем доступе Steam. Полноценный релиз ожидается примерно через 12 месяцев и будет включать больше биомов, врагов, строений и механик, а также сюжетный режим.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Случилось невообразимое»: спустя всего пять месяцев Dune: Awakening начала уступать Conan Exiles по количеству игроков в Steam
Выживание гномов The Lord of the Rings: Return to Moria получит продолжение — уволенный сотрудник случайно выдал планы разработчиков на сиквел
Кооперативная RPG о выживании в мире летучих кораблей Echoes of Elysium получила новый трейлер и дату выхода в раннем доступе Steam
Даже ведущий разработчик Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 был против того, чтобы игра называлась Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Дископанковый шутер RetroSpace в духе System Shock получил новый геймплейный трейлер и сроки выхода
«Вот и поиграли»: российский MMO-шутер Pioner выйдет 16 декабря в раннем доступе Steam, но не для России и Беларуси
Теги: starrupture, creepy jar, симулятор выживания
starrupture, creepy jar, симулятор выживания
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Илон Маск заявил, что специалисты Tesla через несколько месяцев завершат разработку чипа AI5
Китай подключил второй энергоблок АЭС «Чжанчжоу» — крупнейшей станции с реакторами «Хуалун-1»
«Вот и поиграли»: российский MMO-шутер Pioner выйдет 16 декабря в раннем доступе Steam, но не для России и Беларуси
Учёные впервые создали полностью синтетическую ткань мозга — вообще без биологических компонентов
Смартфоны Poco F7 Pro, Poco F6 Pro и Poco M7 сочетают высокую функциональность с доступной ценой
Научно-фантастическое выживание StarRupture от авторов Green Hell скоро дадут попробовать с друзьями — анонсировано кооперативное тестирование 12 мин.
Даже ведущий разработчик Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 был против того, чтобы игра называлась Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 2 ч.
Дископанковый шутер RetroSpace в духе System Shock получил новый геймплейный трейлер и сроки выхода 3 ч.
Meta «похоронила» исследование о вреде соцсетей — теперь в суде ответят и она, и TikTok, и Google 3 ч.
Российская служба каталогов ALD Pro дополнилась ИИ-помощником для системных администраторов 4 ч.
Амбициозный шутер Ferocious отправит игроков выживать и управлять динозаврами — геймплейный трейлер и дата выхода 8 ч.
Онлайн-опросам грозит коллапс: ИИ научился почти идеально имитировать человека и накручивать нужные ответы 8 ч.
Игра по-крупному: CD Projekt Red сосредоточится на блокбастерах и перестанет выпускать ответвления вроде «Гвинта» 9 ч.
Цукерберг и топ-менеджеры Meta откупились от иска на $8 млрд за слив данных миллионов пользователей 10 ч.
Звезда загадочного хоррора OD от Кодзимы не дожил до возобновления съёмок 11 ч.
Дешевле купить PS5: из-за дефицита комплект DDR5 на 64 Гбайт взлетел до $600 38 мин.
Джони Айв и Сэм Альтман создали прототип совместного ИИ-устройства, но никому его не показали 59 мин.
Qualcomm «убила» Arduino — теперь это не открытая DIY-платформа, а корпоративный сервис 60 мин.
MSI выпустила игровой монитор MAG 274QPF X32 — 1440p, 320 Гц и консольный режим 2 ч.
Подорожание видеокарт неотвратимо: AMD уведомила о повышении цен, потому что ИИ съел всю память 3 ч.
На китайском чёрном рынке начали торговать инженерными образцами Intel Panther Lake — и они работают 3 ч.
«Яндекс» запустил роботизированную доставку в Санкт-Петербурге 4 ч.
Nokia инвестирует $4 млрд в производство и исследования в США 4 ч.
PLDT оснастит базовые станции роборуками и ИИ, чтобы оптимизировать покрытие сети в реальном времени 5 ч.
IXcellerate построит в Московском регионе кампус на 130 МВт для размещения двух новых ЦОД 6 ч.