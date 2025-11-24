Сегодня 24 ноября 2025
Представлены Honor 500 и Honor 500 Pro — смартфоны с дизайном iPhone Air и батареями на 8000 мА·ч по цене от $380

Honor официально представила в Китае серию смартфонов Honor 500, которая принесла масштабное обновление дизайна и ряд улучшений по части аппаратного обеспечения. Внешность обеих новинок — Honor 500 и Honor 500 Pro — очевидно вдохновлена iPhone Air.

Источник изображений: Honor

Источник изображений: Honor

На задней панели каждой из новинок появился крупный горизонтальный блок камер, визуально напоминающий «островок» в тонком смартфоне Apple. Корпуса выполнены из алюминия и стекла, а защита от внешних воздействий заявлена по стандартам IP68 и IP69K. Толщина корпуса у обеих моделей составляет 7,8 мм, а весят Honor 500 и Honor 500 Pro соответственно 198 и 201 грамм.

Оба смартфона имеют одинаковые дисплеи — применены 6,55-дюймовые панели LTPO OLED с разрешением 2736 × 1264 пикселя, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 6000 кд/м². В экраны встроены ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев, а фронтальные камеры представлены 50-мегапиксельными модулями.

Основные отличия между моделями касаются производительности и набора камер. Honor 500 получил чип Snapdragon 8s Gen 4, тогда как Honor 500 Pro оснащён более мощным Snapdragon 8 Elite и может предложить до 16 Гбайт оперативной памяти и 1 Тбайт флеш-памяти. Младшая модель ограничена версией с 512 Гбайт.

Сзади у обеих моделей установлена 200-Мп основная камера на крупном сенсоре 1/1,4", а также 12-Мп широкоугольный модуль. Версия 500 Pro выделяется наличием третьей камеры — 50-Мп модуля с телеобъективом и 3-кратным оптическим зумом. Отмечается также «лучшая в классе» система оптической стабилизации изображения. Фронтальные камеры у обеих новинок — 50-Мп.

Одним из ключевых элементов серии стали гигантские аккумуляторы: Honor 500 и Honor 500 Pro оснастили кремний-углеродными батареями ёмкостью 8000 мА·ч. Оба смартфона поддерживают проводную зарядку мощностью 80 Вт и обратную проводную зарядку 27 Вт. Модель Honor 500 Pro дополнительно получила поддержку 50-ваттной беспроводной зарядки. Новинки работают под управлением MagicOS 10 на базе Android 16.

Серия Honor 500 предлагается в цветах Aquamarine (голубой), Starlight Powder (розовый), Moonlight Silver (серебристый) и Obsidian Black (чёрный). Смартфоны уже доступны для предварительного заказа в Китае, а первые поставки начнутся 27 ноября. Стоимость новинок на домашнем рынке следующая:

Honor 500

  • 12 Гбайт + 256 Гбайт — 2699 юаней (≈ $380);
  • 12 Гбайт + 512 Гбайт — 2999 юаней (≈ $421);
  • 16 Гбайт + 512 Гбайт — 3299 юаней (≈ $464).

Honor 500 Pro

  • 12 Гбайт + 256 Гбайт — 3599 юаней (≈ $506);
  • 12 Гбайт + 512 Гбайт — 3899 юаней (≈ $548);
  • 16 Гбайт + 512 Гбайт — 4199 юаней (≈ $590);
  • 16 Гбайт + 1 Тбайт — 4799 юаней (≈ $675).

В обозримом будущем Honor представит смартфоны 500-й серии и на глобальном рынке, но точная дата пока не раскрывается.

