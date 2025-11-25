Сегодня 25 ноября 2025
3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника Honor представила смарт-часы Watch X5 в ...
Honor представила смарт-часы Watch X5 в стиле Apple Watch со 120 спортивными режимами за $63

Помимо смартфонов 500-й серии компания Honor представила сегодня в Китае смарт-часы Honor Watch X5. Устройство оснащено 1,97-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 60 Гц, поддержкой функций Raise-to-wake и Always-On Display, коэффициентом полезной площади 82 %, рамками толщиной 1,8 мм и стеклом 2.5D.

Источник изображений: Honor

Корпус устройства выполнен из тонкого алюминиевого сплава. Толщина часов составляет 9,99 мм, вес — 29 граммов. Устройство оснащено многофункциональной цифровой коронкой, поддерживающей короткие и длинные нажатия для выполнения различных функций. Ремешок часов выполнен из мягкого пластика и оснащён механизмом быстрого снятия. Производитель заявляет до 15 дней автономной работы Watch X5 в обычном режиме.

Honor Watch X5 поддерживают 120 спортивных режимов. Часы защищены от пыли и воды по стандарту IP68 и выдерживают давление до 5 ATM. В состав устройства входят барометр, компас и модуль GPS для точного позиционирования во время загородных походов. Также часы могут считывать частоту сердечного ритма и предлагают поддержку нескольких ИИ-функций для контроля фигуры, тренировок и растяжек.

Комплексный мониторинг здоровья включает круглосуточное отслеживание физиологических показателей, анализ сна, проверку состояния здоровья в одно касание и отслеживание женского здоровья. Среди возможностей подключения — звонки по Bluetooth, NFC, поддержка эмуляции проездных карт. С помощью часов можно управлять затвором камеры смартфона. Также доступны режим «Не беспокоить», таймер Pomodoro, функция SOS одним нажатием и мини-развлекательные приложения.

Часы совместимы с устройствами под управлением Android 9.0 и новее, а также iOS 13.0 и новее. Стоимость Honor Watch X5 составляет 449 юаней (около $63). Устройство доступно в цветах Moonlight White (белый) и Phantom Black (чёрный).

Источник:

Теги: смарт-часы, honor
