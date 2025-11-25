В честь 20-летнего юбилея выхода игровой консоли Xbox 360 компания Microsoft представила ограниченный тираж кроксов — простой и нетребовательной обуви из пластика. Кроксы Xbox оформлены в фирменных цветах приставки с рядом присущих ей внешних элементов, а также с имитацией всех основных кнопок и аналоговых джойстиков контроллера. Отдельно доступны подвески с персонажами и иконками популярных игр. Купить необычный «гаджет» можно с сегодняшнего дня.

В октябре компания Microsoft представила первый плод сотрудничества с компанией Crocs — кроксы в стиле Windows XP. В продажу они не поступили, но определенный интерес вызвали. Вероятно, этот интерес оказался достаточно высоким, чтобы компания попыталась реализовать новый проект — кроксы в стиле Xbox 360. Обувь в стиле приставки будут продавать, хотя она выпущена в ограниченном объёме.

Цена вопроса — $80 за пару и по $20 за каждую подвеску (Jibbitz) с логотипом игры или персонажа. В базовом исполнении на кроксах можно обнаружить все элементы управления контроллера. Отверстия для установки джиббитсов предусмотрены на ремешке.

Самим кроксам как обуви всего около четверти века. Они создавались для яхтсменов и водного спорта, но пришлись по вкусу медикам за практичность и простоту дезинфекции, что придало им второе дыхание во времена «ковида». Резкий всплеск интереса к кроксам возник в 2006 году, что нашло отражение в кинофильме «Идиотократия», где в будущем все ходят исключительно в этой обуви. Фанаты Xbox могли бы воплотить в жизнь эту идею сценаристов, но только не в случае ограниченного тиража этой тематической обувки.