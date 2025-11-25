Сегодня 25 ноября 2025
Российскому интернету грозит «помутнение»: до 70 % оптоволоконных магистралей устареют в 2025 году

Порядка 50–70 % доступной волоконно-оптической инфраструктуры в России на направлении запад-восток исчерпает срок гарантийного обслуживания в 2025 году. Об этом на Пиринговом форуме 2025 со ссылкой на данные аналитической компании рассказал директор по продажам инфраструктурной телекоммуникационной компании «Атлас» Павел Колочкин.

Источник изображения: Frames For Your Heart/unsplash.com

Источник изображения: Frames For Your Heart/unsplash.com

Он сообщил, что загрузка магистральных сетей от Москвы до Улан-Удэ близка к пределу в 6070 %. При этом отметка в 70 % является пределом комфортной эксплуатации ВОЛС, поскольку часть ёмкости необходимо держать в резерве на случай каких-то повреждений на параллельных направлениях. С такой оценкой согласен менеджер по техническим решениям VPG Laserone (отечественный производитель DWDM-решений для магистральных ВОЛС, относится к кластеру «СФ Тех» ГК Softline) Станислав Шестов, подтвердивший оценки аналитиков по доступности и загрузке существующих магистральных сетей.

По подсчётам J’son & Partners Consulting, в период с 2020 по 2030 год в России необходимо заменить свыше 400 тыс. км волоконно-оптического кабеля, срок службы которого превысил 20 лет. По оценке компании, к концу 2020 года протяжённость магистральных ВОЛС крупных операторов превысила 700 тыс. км. Отмечается, что модернизация кабельной инфраструктуры затронет не только операторов сетей связи общего назначения, но и операторов ведомственных сетей, в том числе на железных дорогах, в энергетике, нефтегазовой отрасли и др.

По данным источника, пик строительства магистральной волоконно-оптической инфраструктуры пришёлся на начало 2000-х годов. Соответственно стандартный срок службы кабелей в 2025 лет действительно подходит к концу. Эту информацию сообщили директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова.

Источник изображения: J’son & Partners Consulting

Источник изображения: J’son & Partners Consulting

Специалисты отмечают, что после истечения срока службы стекловолокно начнёт мутнеть, а его передающие способности — ухудшаться. Это будет вызывать затухание сигнала и негативно отразится на пропускной способности систем магистральной связи. Кроме того, за 25 лет старые кабели попросту устарели морально и могут быть несовместимы с современным оборудованием. Однако окончание срока гарантийного обслуживания кабелей вовсе не означает, что они тут же массово выйдут из строя. Это лишь увеличит вероятность роста локальных повреждений и затрат на обслуживание инфраструктуры.

По данным источника, средняя стоимость строительства 1 км магистральной ВОЛС обходится в 1 млн рублей. Однако возникающие препятствия, такие как переходы через реки, могут увеличить стоимость строительства участка в разы. При этом замена всех кабелей, срок гарантийного обслуживания которых истекает, может обойтись в сотни миллиардов рублей, считают эксперты.

В России есть только один производитель оптоволокна — саранский завод «Оптиковолоконные системы». Кабель из волокна производят более десяти отечественных компаний. Ранее СМИ также писали, что российское оптоволокно не выдерживает конкуренцию с китайским, производители которого по итогам прошлого года нарастили долю на рынке страны до 75 %. Такая динамика объясняется демпинговыми ценами производителей и господдержкой со стороны китайских властей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
