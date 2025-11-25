Российскому интернету грозит «помутнение»: до 70 % оптоволоконных магистралей устареют в 2025 году

Порядка 50–70 % доступной волоконно-оптической инфраструктуры в России на направлении запад-восток исчерпает срок гарантийного обслуживания в 2025 году. Об этом на Пиринговом форуме 2025 со ссылкой на данные аналитической компании рассказал директор по продажам инфраструктурной телекоммуникационной компании «Атлас» Павел Колочкин.

Он сообщил, что загрузка магистральных сетей от Москвы до Улан-Удэ близка к пределу в 60–70 %. При этом отметка в 70 % является пределом комфортной эксплуатации ВОЛС, поскольку часть ёмкости необходимо держать в резерве на случай каких-то повреждений на параллельных направлениях. С такой оценкой согласен менеджер по техническим решениям VPG Laserone (отечественный производитель DWDM-решений для магистральных ВОЛС, относится к кластеру «СФ Тех» ГК Softline) Станислав Шестов, подтвердивший оценки аналитиков по доступности и загрузке существующих магистральных сетей.

По подсчётам J’son & Partners Consulting, в период с 2020 по 2030 год в России необходимо заменить свыше 400 тыс. км волоконно-оптического кабеля, срок службы которого превысил 20 лет. По оценке компании, к концу 2020 года протяжённость магистральных ВОЛС крупных операторов превысила 700 тыс. км. Отмечается, что модернизация кабельной инфраструктуры затронет не только операторов сетей связи общего назначения, но и операторов ведомственных сетей, в том числе на железных дорогах, в энергетике, нефтегазовой отрасли и др.

По данным источника, пик строительства магистральной волоконно-оптической инфраструктуры пришёлся на начало 2000-х годов. Соответственно стандартный срок службы кабелей в 20–25 лет действительно подходит к концу. Эту информацию сообщили директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова.

Специалисты отмечают, что после истечения срока службы стекловолокно начнёт мутнеть, а его передающие способности — ухудшаться. Это будет вызывать затухание сигнала и негативно отразится на пропускной способности систем магистральной связи. Кроме того, за 25 лет старые кабели попросту устарели морально и могут быть несовместимы с современным оборудованием. Однако окончание срока гарантийного обслуживания кабелей вовсе не означает, что они тут же массово выйдут из строя. Это лишь увеличит вероятность роста локальных повреждений и затрат на обслуживание инфраструктуры.

По данным источника, средняя стоимость строительства 1 км магистральной ВОЛС обходится в 1 млн рублей. Однако возникающие препятствия, такие как переходы через реки, могут увеличить стоимость строительства участка в разы. При этом замена всех кабелей, срок гарантийного обслуживания которых истекает, может обойтись в сотни миллиардов рублей, считают эксперты.

В России есть только один производитель оптоволокна — саранский завод «Оптиковолоконные системы». Кабель из волокна производят более десяти отечественных компаний. Ранее СМИ также писали, что российское оптоволокно не выдерживает конкуренцию с китайским, производители которого по итогам прошлого года нарастили долю на рынке страны до 75 %. Такая динамика объясняется демпинговыми ценами производителей и господдержкой со стороны китайских властей.