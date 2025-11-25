Huawei представила «спутниковую рацию» для запястья — смарт-часы Watch Ultimate 2 за $915

Huawei объявила о старте продаж смарт-часов Watch Ultimate 2 в Китае. Новинка поступила в глобальную продажу ещё в сентябре, но для версии в Китае компания предоставила эксклюзивную функцию передачи голосовых сообщений через национальную спутниковую связь Beidou.

Для передачи голосовых SMS в Huawei Watch Ultimate 2 используется технология на основе ИИ-алгоритма кодирования и декодирования голоса с поддержкой 200-кратного сжатия звука высокой чёткости, что позволяет не беспокоиться о размере отправляемого аудиофайла.

Watch Ultimate 2 поставляются с предустановленным ИИ-помощником в составе HarmonyOS, который предоставляет консультации по различным темам, касающимся спорта, здоровья и т. д. С помощью Watch Ultimate 2 пользователи также смогут управлять своим умным автомобилем, не прибегая к помощи смартфона.

Watch Ultimate 2 также являются первым носимым устройством с поддержкой технологии подводной связи на основе гидролокации. Благодаря водонепроницаемому корпусу их можно использовать для дайвинга на глубине до 150 м — смарт-часы обладают водонепроницаемостью 20 АТМ по стандарту ISO 22810, соответствуют требованиям стандарта EN 13319 для дайвинга, а также стандартам IP68/IP69. С их помощью можно обмениваться короткими сообщениями под водой, а также подавать сигналы SOS в радиусе до 30 м.

Смарт-часы поддерживают такие режимы, как подводное погружение, фридайвинг, техническое или любительское погружение и т. д. Также предусмотрена поддержка eSIM с интеллектуальным усилением сигнала в зависимости от сети. Кроме того, Watch Ultimate 2 получили функцию шумоподавления на базе ИИ, режим Pro-level Expedition и функцию определения местоположения Sunflower.

Watch Ultimate 2 оснащены цветным LTPO 2.0 AMOLED-экраном с диагональю 1,5 дюйма, разрешением 466 × 466 пикселей и пиковой яркостью 3500 кд/м². Корпус изготовлен из «жидкого металла» на основе сплава циркония.

Смарт-часы поддерживают до 4,5 суток работы без подзарядки при типичном использовании, в режиме экономии заряда батареи — до 11 суток при минимальном использовании и до 6 суток при типичном использовании.

Watch Ultimate 2 обеспечивают мониторинг основных функций здоровья. При касании пальцем датчика X-TAP и удерживании более 3 с запускается комплексная проверка по 10 ключевым показателям здоровья (пульс, ЭКГ, уровень кислорода в крови, уровень стресса, эмоции, температура кожи и т. д.), и через 60 с предоставляется отчёт.

Huawei Watch Ultimate 2 поступят в продажу в Китае 28 ноября по цене от 6499 юаней (около $915).