Что будет, если чёрная дыра пролетит чер...
Что будет, если чёрная дыра пролетит через человека? Учёные впервые дали научный ответ

В художественном фильме «Интерстеллар» наглядно показали, что произойдёт с человеком при попадании в чёрную дыру. Но что произойдёт при попадании черной дыры в человека? В прошлом фантасты не раз задавались этим вопросом, на который один из современных учёных решил дать научно обоснованный ответ.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4/3DNews

В журнале International Journal of Modern Physics D физик Роберт Шеррер (Robert Scherrer) из Университета Вандербильта (Vanderbilt University) в США опубликовал работу, в которой оценил шансы на встречу отдельного человека с гипотетической первичной дырой и те последствия, которые могли бы его ожидать. Несмотря на все те ужасы, которые сопровождают чёрные дыры, начиная от разрыва звёзд и заканчивая смертоносными лучами, выжигающими по половине галактики за раз, встреча с первичной чёрной дырой может пройти для человека незамеченной, но только до определённого предела.

Напомним, первичные чёрные дыры — это гипотетические объекты астероидной массы, которые могли образоваться в экстремально плотных областях пространства вскоре после Большого взрыва. Они рассматриваются как возможные (но не самые главные) кандидаты на роль тёмной материи, хотя их существование пока не подтверждено. Тем не менее, современная наука имеет неплохое представление об этих объектах, что позволяет строить различные сценарии с их участием.

Начнём с того, что шанс столкновения с такой чёрной дырой ничтожно мал: по расчётам Шеррера, оно может произойти раз в квинтиллион лет — это в миллиарды раз дольше текущего возраста Вселенной (13,8 млрд лет). Даже если первичные чёрные дыры существуют и составляют часть тёмной материи, их плотность в космосе слишком низка для реальной угрозы человечеству. Для нанесения заметного ущерба непосредственно человеческому телу минимальная масса дыры должна составлять около 140 квадриллионов граммов (140 млрд тонн), что эквивалентно массе 20-км скалистого астероида.

При такой невероятной массе диаметр горизонта событий (Шварцшильда) чёрной дыры равен всего 0,4 пикометра — это в четыре раза меньше размеров протона. Ущерб слону от дробинки будет не в пример сильнее. Другое дело — это скорость объекта. Двигаясь со скоростью около 200 км/с (быстрее звука в воздухе), дыра создаст сверхзвуковую ударную волну, которая разорвёт ткани, подобно пуле калибра .22 LR. Иными словами, нанесёт входную рану, как от выстрела из «мелкашки».

Что касается гравитационных явлений от объекта, то на фоне земной гравитации человек даже не заметит гравитации чёрной дыры. Более менее серьёзный урон телу будет нанесён, если первичная чёрная дыра будет намного тяжелее — 7 квинтиллионов граммов (7 трлн тонн). Это масса примерно 200-км астероида. Такая первичная чёрная дыра уже будет обладать достаточно большим горизонтом событий, чтобы начать раздирать и затягивать в себя ткани тела человека. Вот это будет уже по-настоящему неприятно, но о боли можно не волноваться, создаваемая такой чёрной дырой сверхзвуковая ударная волна прикончит его раньше, чем это начнёт вызывать какие-то ощущения.

В общем и целом, земная цивилизация не проживёт достаточно долго, чтобы гипотетическая первичная чёрная дыра столкнулась с отдельным человеком. Но даже если это произойдёт, человек, скорее всего, эту встречу переживёт с минимальным для себя ущербом или даже вовсе не заметит.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
