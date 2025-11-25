«Алиса, открой шторы»: «Яндекс» показал множество гаджетов для умного дома

«Яндекс» анонсировал новые устройства умного дома, управлять которыми можно при помощи виртуального помощника «Алиса». Теперь в ассортименте компании значатся настольный светильник, умный карниз для штор, терморегулятор для радиатора, а также инфракрасный пульт со встроенными датчиками температуры и влажности. Большинство товаров уже поступило в продажу.

Настольный светильник, который в «Яндексе» называют «эмби-лампой», предназначен для создания мягкого фонового света, способного сформировать расслабляющую или праздничную атмосферу в доме. Предусмотрено несколько режимов свечения — за счёт более чем сотни независимых RGB-светодиодов лампа может переливаться различными цветами или пульсировать в такт музыке, если подключить её к колонке серии «Яндекс Станция». Поддерживаются сценарии умного дома: можно включать приглушённый свет при обнаружении движения ночью или постепенно увеличивать яркость утром, чтобы было легче проснуться.

Умный терморегулятор для радиатора подключается к системе умного дома по протоколу Zigbee и управляется либо голосовыми командами, либо через приложение. Он отличается компактными размерами и тихой работой — не громче 35 дБ. Устройство поддерживает функцию «умный климат»; в комплекте с терморегулятором идут семь переходников, благодаря которым его можно установить на большинство радиаторов. Батареек хватит на два года работы.

Умный карниз для штор доступен в двух вариантах: длиной 1,8–3 метра и 2,5–4,5 м. С его помощью можно по команде открыть шторы, закрыть их или открыть наполовину. Компактный мотор не бросается в глаза и работает тихо — не громче 35 дБ. Поддерживается протокол Zigbee и сценарии умного дома: шторы могут сами открываться утром и закрываться вечером. В умный карниз встроен роутер Zigbee, который позволяет расширить покрытие умного дома и выступает в качестве повторителя сигнала для датчиков, лампочек и розеток.

Умный ИК-пульт позволяет управлять любой совместимой техникой: вентиляторами и кондиционерами, телевизионными приставками и ресиверами, а также другим оборудованием. Отдавать пульту команды можно голосом или через приложение «Дом с Алисой». Устройство располагает встроенными датчиками температуры и влажности, что облегчает создание сценариев умного дома: при достижении установленной температуры можно включать кондиционер, а при достижении заданной влажности — увлажнитель воздуха.

«Эмби-лампа» уже поступила в продажу по цене 4990 руб., терморегулятор продаётся за 3490 руб., ИК-пульт — за 1490 руб. Умные карнизы для штор поступят в продажу 2 декабря по цене 12 990 или 15 990 руб. в зависимости от размера.