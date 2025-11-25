Сегодня 25 ноября 2025
Framework перестала продавать модули памяти из-за перекупщиков и предупредила о повышении цен

Популярный производитель ноутбуков с возможностью кастомизации и модернизации Framework вслед за коллегами столкнулся с дефицитом памяти. Компания традиционно продавала на своём сайте модули SO-DIMM для модернизации ноутбуков, но теперь была вынуждена изъять почти все из розничной продажи.

Источник изображения: frame.work

Источник изображения: frame.work

В разделе «Память и накопители» на сайте компании значится 21 позиция модулей DDR4 и DDR5, из которых в наличии остались только два варианта DDR4 — это модули DDR4-3200 на 8 и 16 Гбайт. Напротив других позиций, включая восстановленные модули, значится пометка «Скоро в продаже», но появятся они, очевидно, уже по более высоким ценам.

Полного истощения запасов у производителя ещё не наблюдается — те же планки DDR5 ещё продаются в комплекте с одним из ноутбуков версии DIY Edition. Эта мера призвана отпугнуть спекулянтов, готовых перерыть все магазины, чтобы найти память по старым ценам, купить её и продать уже по новым.

Несмотря на стремление поддержать клиентов, Framework предупредила, что её поставщики уже начали поднимать цены, поэтому и в магазине компании память неминуемо подорожает. Причиной наступившего кризиса называют бум искусственного интеллекта: крупнейшие мировые производители памяти Samsung, Micron и SK hynix уже продали свои мощности игрокам из сферы ИИ. Отмечается рост цен и на готовые ПК. В 2026 году ситуация останется прежней или даже ухудшится, предрекают эксперты — почти анекдотичной стала ситуация, при которой Sony PlayStation 5 оказалась дешевле десктопной планки DDR5 на 64 Гбайт.

Источник:

Теги: framework, память, цены
