Широкий ассортимент, эксклюзивы и выгодные условия для разработчиков: цифровой магазин «Игры Ростелеком» не будет конкурировать с VK Play

Телекоммуникационная компания «Ростелеком» объявила об открытии сервиса цифровой дистрибуции «Игры Ростелеком», который является уже вторым перезапуском видеоигровой инициативы провайдера.

Напомним, в 2019 году «Ростелеком» запустила проект «Игровой маркет», а прошедшим летом переосмыслила его в виде игровой витрины, на которой было представлено более 3 тыс. видеоигр для ПК и консолей.

Теперь игровая витрина «Ростелекома» трансформировалась в «Игры Ростелеком», а ассортимент сервиса вырос вдвое: на площадке можно найти почти 6 тыс. игр для PC, PlayStation, Xbox и Nintendo, а также премиальные валюты и подписки.

Заявлен и эксклюзивный контент. Например, горячо ожидаемый ролевой MMO-шутер Pioner от студии GFA Games для российских и белорусских пользователей будет доступен лишь на площадке «Игры Ростелеком».

«Игры Ростелеком» объединяет игровой маркетплейс и лаунчер для партнёров из индустрии. Компания «максимально упростила» процесс размещения контента и подготовила специальные условия для российских инди-разработчиков.

По словам вице-президента «Ростелекома» по продуктам массового сегмента Ирины Лебедевой, в компании рассчитывают, что «Игры Ростелеком» займёт место «безопасного канала дистрибуции качественных игровых продуктов».

В интервью «Коммерсантъ» Лебедева также заявила, что компания не считает VK Play (ещё один российский игровой сервис) конкурентом «Игры Ростелеком», так как «потребности аудитории могут закрыть только несколько игроков».