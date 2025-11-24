«Вот и поиграли»: российский MMO-шутер Pioner выйдет 16 декабря в раннем доступе Steam, но не для России и Беларуси

Вслед за чередой переносов и завершением обещанного открытого бета-тестирования российская студия с сербской штаб-квартирой GFA Games наконец объявила дату выхода своего ролевого MMO-шутера Pioner.

Напомним, изначально релиз Pioner ожидался на протяжении 2022 года, однако впоследствии премьеру перенесли сперва на 2023-й, потом на 2024-й, а до последнего времени выпуск планировался в 2025-м.

Как стало известно, до конца 2025 года игра всё-таки выйдет, но не целиком: 16 декабря Pioner выпустят в раннем доступе. С площадкой распространения всё оказалось не так просто, как предполагалось.

Для российских и белорусских пользователей Pioner будет доступна исключительно в цифровом магазине «Игры Ростелеком». Жители остальных регионов смогут купить игру в сервисе Steam.

В «Играх Ростелеком», в отличие от Steam, стартовали предзаказы Pioner — 1499 рублей. В комплекте с покупкой идёт бонус (см. изображение ниже) в виде набора внутриигровых предметов: облики, аксессуары, валюта.

Российские пользователи в комментариях к анонсу предсказуемо оказались возмущены и озадачены решением GFA Games. «Вот и поиграли», — сетует Дмитрий Мазурин на странице Pioner в VK.

События Pioner развернутся во времена СССР на изолированном техногенной аномалией острове Тартарус, где водятся монстры, враждуют разные фракции и дожидаются своего часа могущественные артефакты.