YouTube исправит «предложку» — тестируется ручной выбор предпочтительного контента

Видеохостинг YouTube начал тестирование новой экспериментальной функции «Ваша персонализированная лента» (Your Custom Feed), которая должна помочь найти на платформе контент, который действительно соответствует интересам пользователя, сообщил TechCrunch.

Исторически сложилось, что алгоритм YouTube часто неверно оценивает предпочтения пользователей. Например, после просмотра нескольких видеороликов Disney алгоритм посчитает пользователя глубоко заинтересованным в этой тематике, что приведет к появлению огромного количества похожего контента, даже если это не то, что его интересует. Новая функция призвана решить эту проблему.

Для участников эксперимента на главной странице YouTube появилась кнопка «Ваша персонализированная лента» рядом со стандартной кнопкой «Главная». Нажав на неё, пользователь сможет вводить подсказки, чтобы предлагаемый платформой контент соответствовал его интересам.

Вместо прокручивания потока контента, который может не соответствовать интересам пользователя, новая функция позволяет ему формировать свою ленту, вводя конкретные подсказки. Например, если пользователь укажет в пользовательской ленте, что его интересуют видеоролики о кулинарии, YouTube в будущем будет отдавать приоритет подобному контенту.

Возможность настраивать ленту YouTube с помощью новой функции может стать более эффективной альтернативой последовательному клику по видео и использованию опций «Не интересно» или «Не рекомендовать канал».

YouTube — не единственная платформа, которая работает над улучшением своего алгоритма. Instagram✴ тоже экспериментирует с внедрением инструментов управления собственным алгоритмом в Threads, но пока не приступила к их тестированию.