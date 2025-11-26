В России подорожал нелегальный «пробив» граждан

За минувший год стоимость услуги по нелегальной добыче персональных данных граждан выросла почти на 5 %, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию от Bi.Zone Digital Risk Protection. В каждом пятом объявлении о «пробиве» предлагается услуга по сбору полного досье на интересующего человека; каждое четвёртое размещают мошенники. В зависимости от объёма данных стоимость услуг может варьироваться от сотен до десятков тысяч рублей.

За минувший год средняя стоимость сбора сведений о человеке выросла на 4,5 %. Компания проанализировала 3,5 тыс. объявлений на теневых ресурсах и установила, что сбор полного досье предлагается в 21 % случаев; на каждые четыре объявления приходится не меньше одного мошеннического — после перевода предоплаты контактное лицо больше не выходит на связь. Каждый месяц на теневых ресурсах публикуются в среднем 225 объявлений с предложением услуг «пробива» граждан.

Эксперты выделяют три сегмента этих услуг. За 100–500 руб. можно узнать полное имя и дату рождения человека по его номеру телефона или адресу электронной почты — подобные услуги относятся к базовому сегменту. Наиболее популярным является средний сегмент с ценниками 1000–1500 руб. — за эти деньги предлагается сводка данных из нескольких баз, в том числе закрытых; чаще всего в этом случае используются данные из утечек. Есть также услуга досье «под ключ» по цене от 3000 до 30 000 руб. — в него входят сведения о банковских операциях, пересечениях границы и связанных с объектом юридических лицах.

Самые дорогие сведения связаны с геолокацией человека, а также детализацией его телефонных звонков и SMS. За детализацию вызовов и сообщений придётся отдать в среднем 22 тыс. руб. Разовое определение местоположения человека на основе данных от оператора сотовой связи, которые также называют «вспышкой», стоит 30 тыс. руб. В среднем 37 тыс. руб. придётся отдать за детализацию звонков и сообщений с привязкой каждого к местоположению — это наиболее дорогая услуга, которая у некоторых киберпреступников за год подорожала на 91 % до 120 тыс. руб., указывают опрошенные «Коммерсантом» эксперты.

В «МегаФоне» отказались комментировать методы борьбы с такими преступлениями, чтобы не снижать эффективность этих методов. Рост цен связан с тем, что из-за защитных мер заниматься этой деятельностью становится сложнее, добавили в T2. Telegram и прочие площадки не всегда оперативно блокируют подобные сервисы, а большинство участников этого рынка находится вне России, отмечают эксперты.