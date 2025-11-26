Сегодня 26 ноября 2025
Россия доставила во Францию ключевое оборудование для международного термоядерного реактора ИТЭР

На днях на стройплощадку Международного термоядерного экспериментального реактора (ITER) на юге Франции прибыл первый из четырёх российских испытательных стендов. Эти стенды являются ключевыми для проекта, поскольку будут проверять «окна в плазму» — специальные порты в рабочей камере реактора с измерительным оборудованием. Таких портов будет 24, каждый из которых проверят вакуумом, нагревом, радиацией и ЭМ-излучением.

Источник изображений: «Росатом»

Источник изображений: «Росатом»

Проект ИТЭР — первый в своём роде, и его бублик-реактор будет «утыкан» приборами, как ёжик иголками. Этим, в частности, объясняется дороговизна реактора. Штатные термоядерные электростанции будут намного проще по конструкции и содержанию диагностических приборов.

Рабочая камера реактора ИТЭР будет содержать 9 нижних, 6 средних и 9 верхних диагностических порт-плагов. Каждый порт-плаг — это стальная коробка массой от 20 до 45 тонн. Он будет намертво встроен в реактор со сроком службы свыше 20 лет. Внутри порт-плагов будет размещаться диагностическое оборудование для контроля физических состояний в камере. Доступ к оборудованию должен осуществляться без разгерметизации камеры. При этом порт-плаги должны выдерживать запредельные температуры, радиацию, электромагнитные поля и давление. Российские компании, кроме диагностических стендов, изготавливают также ряд порт-плагов — преимущественно верхних и средних.

«Этот испытательный стенд — одна из самых сложных и наукоемких систем в сфере нашей ответственности по проекту. Для его разработки и изготовления нашим ключевым поставщикам пришлось создать и внедрить передовые инновационные решения. России поручено изготовление всех четырех установок, и это — результат нашего опыта и технологического лидерства», — сказал директор «Проектного центра ИТЭР» Анатолий Красильников.

Следующий этап — это проведение испытаний, в ходе которых внутри стендов будут воспроизведены условия, максимально приближённые к реальным. Затем изготовленные порт-плаги будут помещаться внутрь стендов для комплексных вакуумных, тепловых и функциональных испытаний.

На церемонии по случаю доставки первого стенда во Францию руководитель проекта по сооружению ИТЭР Серджио Орланди сказал: «Как руководитель проекта по сооружению установки, я очень рад, что эта поставка первого стенда для испытаний порт-плагов от российского Агентства ИТЭР состоялась. Этот комплекс — яркий пример высокого уровня промышленных возможностей Российской Федерации, обеспечившей завершение проекта в срок, с требуемым качеством и в рамках бюджета».

Кроме того, Россия уже поставила для ИТЭР ряд сверхпроводящих магнитов и элементов рабочей камеры, а также модули подключения силовых цепей и другие комплектующие.

итэр, термоядерный реактор, российские разработчики
