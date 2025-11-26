В этот день в 1996 году в США выдали патент на MP3 – формат аудио, перевернувший музыкальную индустрию

В этот день в 1996 году выданный в США без лишнего шума патент заложил основу цифровой музыкальной революции. Формат файлов MP3 содействовал развитию индустрии интернет-развлечений и распространению широкополосного доступа, он открыл эру iPod и, возможно, ускорил появление iPhone и других устройств с сенсорными экранами, которые остаются незаменимыми и по сей день.

Немецкие учёные разработали формат MPEG Audio Layer III (MP3) в стремлении значительно сократить объём данных, необходимых для представления аудиофайла. Один из них, Карлхайнц Бранденбург (Karlheinz Brandenburg), считается отцом MP3, который руководил этим и подобными исследованиями ещё с 1977 года. Новый формат позволяет сжимать исходные аудиофайлы на величину 75–95 %, но делает это с потерями: он отбрасывает часть аудиоданных, но ощутимая человеком разница оказывается незначительной из-за ограничений восприятия слуха. Он позволяет менять битрейт, то есть степень сжатия, в зависимости от того, на чём будет прослушиваться музыка.

Работа над самим форматом MP3 началась в 1987 году, и в Германии патент на него выдали ещё в 1989 году. Но только в 1996 году, когда Институт им. Фраунгофера получил в США патент за номером 5 579 430, формат MP3 начал набирать популярность. Программные средства для кодирования музыки в новый формат быстро скопировали и распространили в интернете. Вскоре появились программы для кодирования компакт-дисков в MP3, и люди получили возможность делиться альбомами с друзьями. Сначала музыка распространялась через FTP-серверы, а в 1999 году заработала файлообменная сеть Napster; годом ранее появился плеер WinAmp, ставший наиболее популярным средством для прослушивания MP3. Стал активно развиваться широкополосный интернет, и некоторые счастливчики всего за несколько минут скачивали самые свежие хиты. В том же 1998 году появились первые аппаратные MP3-плееры с флеш-памятью.

Важную роль в легализации цифровой музыки сыграла Apple. В 2001 году она выпустила программу iTunes и первый плеер iPod. Но первые соглашения нового образца с музыкальной индустрией, уже вошедшей из-за MP3 в эпоху кризиса, удалось заключить лишь в 2003 году. Тогда же появился iTunes Music Store, в котором было 200 000 музыкальных композиций по цене $0,99 за каждую.

Патент на формат MP3 истёк в 2017 году, сейчас этот кодек продолжает использоваться, хотя и является морально устаревшим — на смену ему пришли современные альтернативы, в том числе AAC и формат сжатия без потери качества FLAC. В 2025 году почти вся музыка переместилась на потоковые сервисы, избавив современного человека от необходимости копировать, качать музыку и обмениваться ей — при наличии широкополосного соединения и мобильной связи 4G/5G технических сложностей с музыкой больше не наблюдается. Но меломаны и коллекционеры продолжают собирать её на физических носителях, как в ушедшую уже эпоху MP3.