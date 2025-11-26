Сегодня 26 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Проигрыватели аудио и видео В этот день в 1996 году в США выдали пат...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В этот день в 1996 году в США выдали патент на MP3 – формат аудио, перевернувший музыкальную индустрию

В этот день в 1996 году выданный в США без лишнего шума патент заложил основу цифровой музыкальной революции. Формат файлов MP3 содействовал развитию индустрии интернет-развлечений и распространению широкополосного доступа, он открыл эру iPod и, возможно, ускорил появление iPhone и других устройств с сенсорными экранами, которые остаются незаменимыми и по сей день.

Источник изображения: Oleg Sergeichik / unsplash.com

Источник изображения: Oleg Sergeichik / unsplash.com

Немецкие учёные разработали формат MPEG Audio Layer III (MP3) в стремлении значительно сократить объём данных, необходимых для представления аудиофайла. Один из них, Карлхайнц Бранденбург (Karlheinz Brandenburg), считается отцом MP3, который руководил этим и подобными исследованиями ещё с 1977 года. Новый формат позволяет сжимать исходные аудиофайлы на величину 75–95 %, но делает это с потерями: он отбрасывает часть аудиоданных, но ощутимая человеком разница оказывается незначительной из-за ограничений восприятия слуха. Он позволяет менять битрейт, то есть степень сжатия, в зависимости от того, на чём будет прослушиваться музыка.

Работа над самим форматом MP3 началась в 1987 году, и в Германии патент на него выдали ещё в 1989 году. Но только в 1996 году, когда Институт им. Фраунгофера получил в США патент за номером 5 579 430, формат MP3 начал набирать популярность. Программные средства для кодирования музыки в новый формат быстро скопировали и распространили в интернете. Вскоре появились программы для кодирования компакт-дисков в MP3, и люди получили возможность делиться альбомами с друзьями. Сначала музыка распространялась через FTP-серверы, а в 1999 году заработала файлообменная сеть Napster; годом ранее появился плеер WinAmp, ставший наиболее популярным средством для прослушивания MP3. Стал активно развиваться широкополосный интернет, и некоторые счастливчики всего за несколько минут скачивали самые свежие хиты. В том же 1998 году появились первые аппаратные MP3-плееры с флеш-памятью.

Источник изображения: Oleg Sergeichik / unsplash.com

Источник изображения: Oleg Sergeichik / unsplash.com

Важную роль в легализации цифровой музыки сыграла Apple. В 2001 году она выпустила программу iTunes и первый плеер iPod. Но первые соглашения нового образца с музыкальной индустрией, уже вошедшей из-за MP3 в эпоху кризиса, удалось заключить лишь в 2003 году. Тогда же появился iTunes Music Store, в котором было 200 000 музыкальных композиций по цене $0,99 за каждую.

Патент на формат MP3 истёк в 2017 году, сейчас этот кодек продолжает использоваться, хотя и является морально устаревшим — на смену ему пришли современные альтернативы, в том числе AAC и формат сжатия без потери качества FLAC. В 2025 году почти вся музыка переместилась на потоковые сервисы, избавив современного человека от необходимости копировать, качать музыку и обмениваться ей — при наличии широкополосного соединения и мобильной связи 4G/5G технических сложностей с музыкой больше не наблюдается. Но меломаны и коллекционеры продолжают собирать её на физических носителях, как в ушедшую уже эпоху MP3.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Spotify анонсировала функцию SongDNA — она расскажет о сэмплах в треке и каверах на него
Большинство людей оказалось неспособно различить музыку, созданную ИИ и человеком
Spotify начнёт маркировать музыку с ИИ и запретит клонированные голоса
Spotify стал показывать еженедельную статистику прослушивания
В YouTube появилась незакрываемая реклама на полэкрана
Рекламная выручка YouTube в третьем квартале подскочила на 15 % до $10,2 млрд
Теги: mp3, патент, музыка, история
mp3, патент, музыка, история
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Дефицит оперативной памяти выходит из-под контроля — магазины стали отказываться от фиксированных цен
Культовый хоррор Cold Fear в духе Resident Evil 4 вернулся из цифрового небытия в улучшенном виде и с полным переводом на русский
Первый завод TSMC в США внезапно встал из-за газового сбоя — потеряны тысячи кремниевых пластин
Huawei представила «спутниковую рацию» для запястья — смарт-часы Watch Ultimate 2 за $915
Человечество впервые «увидело» тёмную материю — прямо в нашей галактике
Широкий ассортимент, эксклюзивы и выгодные условия для разработчиков: цифровой магазин «Игры Ростелеком» не будет конкурировать с VK Play 2 ч.
Последний эпизод The Long Dark не выйдет в 2025 году — первый трейлер и дата релиза The Light at the End of All Things 3 ч.
Удалять приложения Windows 11 станет удобнее 3 ч.
«Выглядит словно пришелец из Bloodborne»: авторы Elden Ring Nightreign заинтриговали фанатов трейлером нового героя из аддона The Forsaken Hollows 3 ч.
В Windows 11 появилось централизованное управление обновлениями приложений 4 ч.
В Польше заподозрили, что Apple злоупотребляет политикой конфиденциальности в корыстных целях 5 ч.
Американский регулятор рассекретил планы Sony на версию Death Stranding 2: On the Beach для ПК 5 ч.
Учёные обнаружили, что у ИИ пока имеются проблемы с пониманием каламбуров и юмора 10 ч.
Инженеры проиграли ИИ: модель Claude Opus 4.5 справилась с заданием Anthropic лучше любого из людей 13 ч.
Голосовой режим ChatGPT встроили в чат — он стал естественнее и его можно перебивать 14 ч.
MSI представила рабочую станцию CT60-S8060 на базе NVIDIA GB300 12 мин.
Сервер Giga Computing G4L3-ZX1 с поддержкой AMD EPYC 9005 Turin и Instinct MI355X оснащён СЖО 2 ч.
В Южной Корее начали продавать съедобные HBM-чип(с)ы SK hynix 2 ч.
Защищённые смартфоны OSCAL TANK 1, Pilot 3 и планшет SPIDER 10 выдержат самые экстремальные условия 2 ч.
SoftBank завершила поглощение разработчика серверных Arm-процессоров Ampere Computing 2 ч.
Представлены флагманы Poco F8 Pro и F8 Ultra с чипами Snapdragon 8 Elite, ёмкими батареями и мощным звуком Bose 2 ч.
Qualcomm представила заторможенный Snapdragon 8 Elite Gen 5 — субфлагманский процессор Snapdragon 8 Gen 5 3 ч.
«Мы не Enron»: Хуанг сделал странное заявление после нападок на Nvidia из-за раздувающегося ИИ-пузыря 3 ч.
Представлена 35-мм плёночная камера Kodak Snapic A1 в стиле 90-х за $99 3 ч.
Dell резко подняла прогноз выручки от ИИ-серверов — рынок растёт быстрее ожидаемого 4 ч.