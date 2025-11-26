Переосмысление классики психологических квестов: культовая российская игра Sublustrum получит новую жизнь на ПК и консолях

Издательство Brickworks Games и разработчики из петербургской студии Phantomery Interactive анонсировали Sublustrum — полноценный ремейк одноимённого детективно-психологического квеста образца 2008 года.

Напомним, о планах на реставрацию Sublustrum сценарист и композитор игры Георгий Белоглазов говорил ещё в 2020 году, а прошлой зимой с командой приступил к созданию трёхмерного ремейка на движке Unity.

Sublustrum (новая) позиционируется как переосмысление классики психологических квестов с обновлёнными головоломками и трёхмерными фотореалистичными локациями — в том числе дополнительными.

Скриншоты

Вопреки прошлогоднему анонсу от Белоглазова, ремейк Sublustrum создаётся не для мобильных устройств, а только для ПК (Steam) и консолей. Релиз ожидается в 2026 году. Заявлена полная поддержка русского и английского языков.

Презентация переосмысления Sublustrum сопровождалась (почти) двухминутным трейлером с демонстрацией нескольких локаций и закадровым голосом брата главного героя. Непосредственно игрового процесса в ролике нет.

Игрокам достанется роль писателя, который пытается разобраться в загадочном открытии своего брата-учёного. Однако детективное расследование оборачивается сюрреалистическим путешествием вглубь подсознания.

Оригинальная Sublustrum вышла в мае 2008 года на ПК и, несмотря на скромные продажи, стала культовой. Игра сочетает элементы классических квестов с авторским подходом к сюжету, визуальному и звуковому оформлению.