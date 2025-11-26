Китай смоделировал, как «выключить» Starlink роем дронов

Спутниковая сеть Starlink уже показала свою эффективность и устойчивость в обеспечении связи в боевых условиях. В случае обострения ситуации с Тайванем Китай не хотел бы видеть эту сеть на службе своих противников. Поэтому китайские учёные рассматривают разные сценарии глушения Starlink от постановки радиопомех до подрыва ядерного боеприпаса на орбите. Новая симуляция показала, что в идеальных условиях блокировать Starlink можно тысячей дронов.

Компьютерную симуляцию провели китайские учёные из Университета Чжэцзяна (Zhejiang University) и Пекинского технологического института (Beijing Institute of Technology). Моделирование показало, что для полной блокировки спутникового интернета Starlink над Тайванем достаточно развернуть от 1000 до 2000 дронов с аппаратурой по постановке помех на каждом. В оптимальных условиях требуется всего 935 дронов (узлов) в хорошо синхронизированной сети на высоте 19 км над поверхностью суши с расстоянием 4,8–9,6 км друг от друга.

В таком случае «глушилки» создадут перекрывающийся «электромагнитный щит», который сможет эффективно подавить сигнал даже при наличии более 10 000 спутников Starlink на низкой околоземной орбите. В случае использования более простых постановщиков радиопомех потребуется до 2000 дронов и их более плотное расположение. Симуляция основана на реальных данных о Starlink и моделировала покрытие площади суши размером с Тайвань в течение 12 часов.

Помимо дронов в качестве носителей системы подавления сигнала могут использоваться высотные аэростаты и самолёты, что делает предложенную систему относительно недорогой и быстрой в развёртывании.

В то же время учёные признались, что не учитывали сложный гористый рельеф Тайваня, который сам по себе будет препятствовать установлению равномерного по силе подавления спутникового сигнала «электромагнитного щита». Также не учитывалась работа ПВО и РЭБ Тайваня, располагающего этими системами в достаточном количестве. Тем самым исследование стало сродни шуточной физической задаче о сферическом коне в вакууме, когда упрощение исходных параметров доводится до абсурда. Но мысль и намерения понятны — в случае обострения ситуации с Тайванем сеть Starlink будет представлять для Китая угрозу, и блокировка её с помощью дронов — это самый безобидный сценарий для всех участников конфликта.