Thunderobot представила игровой ПК на ки...
Thunderobot представила игровой ПК на китайском x86-чипе Hygon с 16 ядрами AMD Zen

Китайский производитель компьютерного игрового оборудования Thunderobot представил сборный ПК Black Warrior Hunter Pro. Система интересна тем, что в ней используется китайский процессор Hygon C86. Компания позиционирует Black Warrior Hunter Pro в качестве первого игрового ПК на базе локально произведённого x86-совместимного процессора вместо импортируемых чипов Intel или AMD.

Источник изображений: Thunderobot

Источник изображений: Thunderobot

Представленная система оснащена необслуживаемой СЖО, вентиляторами с RGB-подсветкой и работает под управлением Windows. Программа CPU-Z не может правильно распознать использующийся в составе ПК процессор Hygon C86-4G. Утилита показывает, что у него 16 ядер с поддержкой 32 потоков, 32 Мбайт кэш-памяти L3 и базовая частота 2,8 ГГц. Однако показатель TDP указан неверно. Чип ориентирован на полную совместимость с набором инструкций x86-64, поэтому на нём можно запускать стандартное программное обеспечение Windows и популярные игры для ПК без ухищрений.

Линейка процессоров C86 производится компанией Hygon Information Technology — китайским поставщиком x86-платформ, ранее лицензировавшим серверные решения AMD на базе Zen. В сообщениях китайских СМИ говорится, что C86-4G классифицируется как процессор на архитектуре Zen 1, что соответствует его показателям в бенчмарках.

Результаты многопоточной производительности близки к показателям Ryzen Threadripper 1950X первого поколения, а однопоточная производительность сопоставима со старыми процессорами Intel Haswell и Skylake для настольных ПК. На практике это помещает чип в категорию многоядерных процессоров для настольных ПК и рабочих станций, подходящих как для видеомонтажа и 3D-рендеринга, так и для игр.

Компания Thunderobot не опубликовала полные характеристики и цены на игровой ПК Black Warrior Hunter Pro. Точные тактовые частоты, показатель TDP и конфигурации памяти пока неизвестны. На официальных фотографиях продукта показана установленная видеокарта GeForce RTX от Nvidia, хотя на некоторых рендерах изображена некая двухслотовая карта, что говорит о возможных опциях.

Источники:

Теги: hygon, thunderobot, китайские производители, игровой пк
