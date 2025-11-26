Оригинал учредительных документов Apple 1976 года уйдёт с молотка — за лот хотят выручить до $4 млн

Оригинальное учредительное соглашение, которое привело к созданию компании Apple Computer Company в 1976 году будет выставлено на аукцион. Ожидается, что бумаги будут проданы за сумму до $4 млн. Памятные вещи Apple часто продаются на аукционах по высоким ценам. За один комплект документов, имеющий решающее значение для истории самой компании, покупатель может заплатить миллионы.

Аукционный дом Christie's 23 января выставит лот, состоящий из учредительных документов компании Apple Computer Company. Этот трёхстраничный документ стал отправной точкой основания Apple, которая впоследствии стала современным гигантом с капитализацией более $4 трлн. Комплект документов включает соглашение, подписанное основателями Стивом Джобсом (Steve Jobs), Стивом Возняком (Steve Wozniak) и Роном Уэйном (Ron Wayne). В нём также были указаны первоначальные доли в компании: по 45 % для Джобса и Возняка и 10 % для Уэйна.

Соглашение было подписано 1 апреля 1976 года, но просуществовало недолго. К 12 апреля Уэйн отозвал свою поддержку, приняв, пожалуй, худшее бизнес-решение в истории. Его доля в современных фондах оценивалась бы в сотни миллиардов долларов, исходя из текущей рыночной капитализации Apple. Но вместо этого Уэйн получил первоначальную выплату в размере $800 за свою долю, а затем ещё $1500.

Текущая оценка исторического документа составляет от 2 до 4 млн долларов. Он будет представлен на аукционе «We the People: America at 250», который состоится 23 января 2026 года. Это не первый раз, когда учредительный договор выставляется на продажу. Ранее он был продан в 2011 году за $1,5 млн