Opera добавила в ИИ-браузер Neon минутные глубокие исследования и интеграцию с «Google Документами»

Opera выпустила обновление браузера Neon на базе искусственного интеллекта. Веб-обозреватель позиционируется как персональный ИИ-агент, способный выполнять некоторые задачи от имени пользователя — осуществлять навигацию, выполнять покупки, заполнять формы и т.д.

Вслед за выпуском в октябре нового агента для ИИ-браузера под названием Opera Deep Research Agent (ODRA), предназначенного для комплексных исследовательских задач, компания теперь добавила в Neon режим «1-минутного глубокого исследования» (1-minute Deep Research). В этом режиме Opera Neon максимально разделяет задачу, чтобы задействовать как можно больше «исследователей» для её решения. Этот режим выступает в качестве промежуточного звена между простым ИИ-запросом и полноценным глубоким исследованием, что является целесообразным, «поскольку пользователю не всегда требуется полное глубокое исследование для каждого запроса, требующего немного большего, чем просто ИИ-обзор».

Также в Neon Chat появилась возможность выбора моделей и добавлена поддержка моделей Google Gemini 3 Pro и Nano Banana Pro. При этом пользователи могут переключаться между моделями во время общения.

Вдобавок функция Neon Do, осуществляющая так называемый агентный просмотр веб-страниц в рамках выполнения задачи, теперь интегрирована с сервисом «Google Документы», что, по словам разработчиков, является наиболее востребованным решением. Чтобы создать документ Google с помощью Opera Neon, пользователю необходимо выбрать агента Do в адресной строке браузера и добавить в запрос соответствующую инструкцию.

Пользователи также могут использовать Neon Do для редактирования существующего документа Google, например, запросить у агента что-либо добавить, удалить или изменить название файла. При необходимости агент выполнит поиск необходимой информации в интернете.