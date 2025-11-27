Солнечная энергетика в США почти компенсировала рост потребления электричества

Из-за бума технологий искусственного интеллекта в США стали массово возводиться новые центры обработки данных, и возникли сомнения относительно того, сможет ли энергосистема страны справиться с возросшей нагрузкой. На начало года рост спроса на электричество составлял 5 %, значительный рост показало и потребление угля; но существенно увеличилась и выработка в сегменте солнечной энергетики.

Спрос удалось обуздать — по итогам первых девяти месяцев 2025 года он показал рост лишь на 2,3 %. Это значит, что значительную его часть удалось удовлетворить за счёт феноменального роста солнечной энергетики. Данные по итогам I квартала выглядели мрачновато: рост спроса на 4,8 % по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Солнечная энергетика показала рост на 44 %, но она смогла покрыть лишь треть увеличения спроса. Учитывая снижение расхода природного газа, потребление угля росло на 23 %.

Значительный сдвиг произошёл в последующие шесть месяцев. Рост спроса сократился до 2,3 %, и в зависимости от последующих погодных условий этот показатель к концу года может даже сократиться. Рост солнечной энергетики замедлился до 36 % в годовом исчислении, но страна почти достигла точки, в которой солнечная энергетика показывает достаточную положительную динамику, чтобы справляться с ростом спроса.

Уголь — наиболее проблемный энергоресурс, который оставляет после себя ядовитый пепел и оборачивается колоссальными углеродными выбросами. Но его потребление снижается — до 13 % за I квартал и даже до 7 % за сентябрь. Отмечается снижение потребления природного газа чуть менее чем на 4 %; но в США это крупнейший энергоисточник, поэтому даже небольшие колебания здесь оборачиваются значительным влиянием на всю картину. Малая солнечная энергетика, в том числе панели на крышах жилых и коммерческих зданий, показала рост лишь на 11 %, то есть меньше, чем по сегменту в целом. Значительная часть энергии потребляется, не достигая сети, и в статистике отображается как снижение спроса, а не как отдельный энергоисточник.

Если объединить малую и сетевую солнечную энергетику, то она уже обогнала гидроэнергетику и готова состязаться с ветряной, достигнув 90 % её показателей. Примерно через два года солнечная энергетика обойдёт ветряную, и вместе они будут производить больше электричества, чем атомная. К настоящему моменту ветряная энергетика покрывает 10 % спроса, сетевая солнечная — 7 %, гидроэнергетика — 6 %. Если добавить к ним атомную энергетику, то 40 % электричества в США уже вырабатываются без выбросов, что на 1 п.п. больше, чем годом ранее.

Флагманом чистой энергетики в США является штат Калифорния, где солнечные электростанции за последние пять лет удвоили показатели. В 2023 году положительная динамика солнечной энергетики компенсировалась ростом спроса; в 2025 году потребление электричества в штате выросло на 8 %, а расход природного газа упал на 17 %. Значительный рост в сегменте солнечной энергетики привёл к перепроизводству весной и осенью, когда в регионе минимальна потребность в отоплении и кондиционировании; это спровоцировало резкий рост числа аккумуляторных хранилищ — они поглощают дешёвую выработку и позволяют продавать излишки после захода солнца. В 2023 году влияние батарей оценить было затруднительно, а в мае и июне 2025 года стало ясно, что они выступают активными потребителями в середине дня и энергоисточником — ранним вечером, полностью компенсируя сценарий, при котором обозначился бы резкий всплеск потребления природного газа.