Сегодня 28 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Смартфоны Poco M7 и Redmi Note 14 сочета...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Смартфоны Poco M7 и Redmi Note 14 сочетают высокую функциональность с доступной ценой

Xiaomi предложила пользователям провести обновление имеющихся смартфонов, заменив их на новые модели Poco M7 и Redmi Note 14 с высокой функциональностью и надёжностью при доступной цене.

Смартфон Poco M7 отличается крупным 6,9-дюймовым DotDisplay IPS-экраном с высоким разрешением FHD+ (2340 × 1080 пикселей) и адаптивной частотой обновления до 144 Гц, благодаря чему обеспечивается плавное воспроизведение видеоконтента и игр. Экран поддерживает яркость в размере 700 кд/м² с максимальным значением 850 кд/м² (HBM), а также обеспечивает 85-процентный охват цветового пространства NTSC с реалистичным отображением цветов. Сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free и TÜV Rheinland Circadian Friendly подтверждают отсутствие риска для зрения при длительном просмотре контента и использовании смартфона.

Производительную работу устройства обеспечивает 6-нм процессор Qualcomm Snapdragon 685 с поддержкой 4G и до 24 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X (с учётом виртуального расширения на 16 Гбайт). Ёмкость флеш-накопителя формата UFS2.2 составляет до 256 Гбайт. Её можно расширить с помощью карты памяти microSD объёмом до 2 Тбайт.

Для фото- и видеосъёмки в смартфоне предлагается 50-мегапиксельная камера с поддержкой ИИ и диафрагмой f/1,8. Разрешение фронтальной камеры равно 8 мегапикселей (f/2,0). Обе камеры обладают поддержкой записи видео 1080p/30 fps.

В качестве источника питания используется батарея ёмкостью 7000 мА·ч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт. Спецификации Poco M7 также включают стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и сертификацией Hi-Res Audio, боковой сканер отпечатков пальцев и защищённость от влаги и пыли согласно стандарту IP64. Для управления устройством используется ОС Xiaomi HyperOS 2.

В свою очередь, Redmi Note 14 4G получил яркий 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц. Максимальная яркость (HBM) составляет 1200 кд/м2 с пиковым значением 1800 кд/м2. Дисплей поддерживает 8-битную глубину цвета и 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Также есть поддержка ШИМ-регулировки яркости подсветки с частотой 960 Гц. Дисплей получил сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free и TÜV Rheinland Circadian Friendly, а также SGS Low Blue Light, свидетельствующие о низком уровне синего света, отсутствии мерцания и бликов, благодаря чему обеспечивается просмотр контента без повышенной нагрузки для глаз. защищённый от царапин стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Redmi Note 14 4G базируется на 6-нм восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G99-Ultra с до 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и флеш-накопителем UFS2.2 ёмкостью до 256 Гбайт. Объём хранилища можно увеличить ещё на 1 Тбайт благодаря слоту для карт памяти microSD.

Смартфон оснащён основной 108-мегапиксельной камерой с диафрагмой f/1,7, дополненной 2-мегапиксельными датчиками глубины и макросъёмки. Для съёмки селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная 20-мегапиксельная камера с сенсором размером 1/4 дюйма и диафрагмой f/2,2. Основная камера поддерживает запись видео 1080p/60/30 fps, фронтальная — 1080p/30 fps.

Спецификации Redmi Note 14 4G также включают батарею ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 33 Вт, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, 3,5-мм аудиоразъём и подэкранный сенсор отпечатков пальцев. Смартфон работает под управлением Xiaomi HyperOS на базе Android 14 с функциями ИИ.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Xiaomi объяснила недовольным покупателям смартфонов, что они дорожают из-за памяти
Xiaomi представила субфлагман Redmi K90 с чипом Snapdragon 8 Elite, звуком от Bose и ценой от $360
Xiaomi представила смарт-часы Redmi Watch 6 c большим экраном и автономностью до 24 дней за $84
iPhone 17 переворачивает рынок: Apple близка к тому, чтобы обогнать Samsung по поставкам смартфонов
Защищённые смартфоны OSCAL TANK 1, Pilot 3 и планшет SPIDER 10 выдержат самые экстремальные условия
Huawei представила сверхтонкий складной смартфон Mate X7 с большим 8" дисплеем и флагманской камерой за $1830
Теги: xiaomi, poco, redmi, смартфон
xiaomi, poco, redmi, смартфон
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер предупредил, что развитие ИИ экстенсивным методом себя изжило
Paradox взяла на себя вину за провал Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 и списала больше половины бюджета игры
«Гаражная» компания запустила предзаказ на одноместный летающий мотоцикл с предоплатой в $999
Падающую на Землю обсерваторию NASA Swift будут спасать прицельным запуском крылатой ракеты
Вдохновлённый Dead Space хоррор Cronos: The New Dawn продался в количестве 500 тыс. копий менее чем за три месяца после выхода
Steam наконец стал 64-битным — 32-битному клиенту осталось чуть больше месяца 7 ч.
Airbus уже семь лет переезжает с Microsoft Office на Google Workspace, но полностью отказаться от Excel и Word всё не получается 12 ч.
Трассировка лучей на ПК, «Новая игра +» и прокачка «Легенды»: для Dying Light: The Beast вышло самое крупное обновление с релиза 12 ч.
Лучше поздно, чем никогда: спустя почти десять лет Ubisoft наконец добавила достижения для Rainbow Six Siege в Steam 13 ч.
Спустя семь лет разработки Light No Fire до сих пор занимается «крошечная команда» — No Man's Sky остаётся приоритетом Hello Games 14 ч.
Слухи: датамайнеры нашли в файлах Assassin’s Creed Shadows название ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag 15 ч.
Премьера финального сезона «Очень странных дел» сломала Netflix 15 ч.
«Базис» идёт на IPO в декабре 16 ч.
Вот тебе, закупщик, и «Юрьев день» 17 ч.
OpenAI признала утечку данных пользователей через Mixpanel — переписки с ChatGPT остались в безопасности 17 ч.
Так дальше продолжаться не может: штаб-квартира Nexperia призвала китайское подразделение возобновить поставки автомобильных чипов 10 мин.
Рост цен на память на фоне бума ИИ подтверждается большинством участников рынка 2 ч.
Тайваньские следователи обыскали дома экс-вице-президента TSMC по делу о передаче секретов в Intel и забрали всю электронику 7 ч.
Как построить 5000-ваттный GPU будущего — Intel расскажет на ISSCC 2026 7 ч.
Новая статья: Обзор игрового WQHD IPS-монитора Gigabyte M27Q2 QD: доступный универсал 8 ч.
Сословное право доступа: из-за дефицита ИИ-серверов Alibaba Cloud вынужденно разделила клиентов на категории 9 ч.
В Китае намекнули на создание многочиповых ИИ-ускорителей, способных потягаться с Nvidia Blackwell 11 ч.
Honor представила компактный проектор с жестовым управлением и автокалибровкой за $85 11 ч.
«Руцентр» вошёл в реестр провайдеров хостинга для государственных информационных систем 12 ч.
После провала iPhone Air китайские бренды передумали выпускать сверхтонкие смартфоны 15 ч.