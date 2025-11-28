Смартфоны Poco M7 и Redmi Note 14 сочетают высокую функциональность с доступной ценой

Xiaomi предложила пользователям провести обновление имеющихся смартфонов, заменив их на новые модели Poco M7 и Redmi Note 14 с высокой функциональностью и надёжностью при доступной цене.

Смартфон Poco M7 отличается крупным 6,9-дюймовым DotDisplay IPS-экраном с высоким разрешением FHD+ (2340 × 1080 пикселей) и адаптивной частотой обновления до 144 Гц, благодаря чему обеспечивается плавное воспроизведение видеоконтента и игр. Экран поддерживает яркость в размере 700 кд/м² с максимальным значением 850 кд/м² (HBM), а также обеспечивает 85-процентный охват цветового пространства NTSC с реалистичным отображением цветов. Сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free и TÜV Rheinland Circadian Friendly подтверждают отсутствие риска для зрения при длительном просмотре контента и использовании смартфона.

Производительную работу устройства обеспечивает 6-нм процессор Qualcomm Snapdragon 685 с поддержкой 4G и до 24 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X (с учётом виртуального расширения на 16 Гбайт). Ёмкость флеш-накопителя формата UFS2.2 составляет до 256 Гбайт. Её можно расширить с помощью карты памяти microSD объёмом до 2 Тбайт.

Для фото- и видеосъёмки в смартфоне предлагается 50-мегапиксельная камера с поддержкой ИИ и диафрагмой f/1,8. Разрешение фронтальной камеры равно 8 мегапикселей (f/2,0). Обе камеры обладают поддержкой записи видео 1080p/30 fps.

В качестве источника питания используется батарея ёмкостью 7000 мА·ч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт. Спецификации Poco M7 также включают стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и сертификацией Hi-Res Audio, боковой сканер отпечатков пальцев и защищённость от влаги и пыли согласно стандарту IP64. Для управления устройством используется ОС Xiaomi HyperOS 2.

В свою очередь, Redmi Note 14 4G получил яркий 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц. Максимальная яркость (HBM) составляет 1200 кд/м2 с пиковым значением 1800 кд/м2. Дисплей поддерживает 8-битную глубину цвета и 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Также есть поддержка ШИМ-регулировки яркости подсветки с частотой 960 Гц. Дисплей получил сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free и TÜV Rheinland Circadian Friendly, а также SGS Low Blue Light, свидетельствующие о низком уровне синего света, отсутствии мерцания и бликов, благодаря чему обеспечивается просмотр контента без повышенной нагрузки для глаз. защищённый от царапин стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Redmi Note 14 4G базируется на 6-нм восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G99-Ultra с до 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и флеш-накопителем UFS2.2 ёмкостью до 256 Гбайт. Объём хранилища можно увеличить ещё на 1 Тбайт благодаря слоту для карт памяти microSD.

Смартфон оснащён основной 108-мегапиксельной камерой с диафрагмой f/1,7, дополненной 2-мегапиксельными датчиками глубины и макросъёмки. Для съёмки селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная 20-мегапиксельная камера с сенсором размером 1/4 дюйма и диафрагмой f/2,2. Основная камера поддерживает запись видео 1080p/60/30 fps, фронтальная — 1080p/30 fps.

Спецификации Redmi Note 14 4G также включают батарею ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 33 Вт, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, 3,5-мм аудиоразъём и подэкранный сенсор отпечатков пальцев. Смартфон работает под управлением Xiaomi HyperOS на базе Android 14 с функциями ИИ.