Sony представила свой первый 200-Мп сенсор Lytia-901 для флагманских смартфонов — он больше конкурента от Samsung

Sony анонсировала свой первый 200-мегапиксельный датчик изображения Lytia-901 для смартфонов. Он имеет размер 1/1,12 дюйма, размер пикселя составляет 0,7 мкм. Новый сенсор от Sony обещает стать грозным конкурентом 200-Мп аналогу от Samsung, который на фоне новинки несколько теряется.

Для сравнения, актуальный 200-мегапиксельный сенсор Samsung Isocell HP2, который используется в Galaxy S25 Ultra, имеет формат 1/1,3 дюйма при размере пикселя 0,6 мкм. На бумаге разница может показаться не такой большой, но если учесть, что у современных 200-мегапиксельных сенсоров изначально очень маленькие пиксели, то любое увеличение способно улучшить поглощение света на каждом пикселе и отозваться более высоким качеством изображения на выходе, особенно при слабом освещении и съёмке в полном разрешении.

Sony также обещает в Lytia-901 полнопиксельную автофокусировку, 4-кратный «гибридный» зум, объединение 16 пикселей для получения 12,5-мегапиксельных снимков и основанное на алгоритмах искусственного интеллекта полное восстановление данных о цвете для каждого пикселя. За расширенный динамический диапазон отвечают технологии Dual Conversion Gain-HDR (DCG-HDR) — нативная поддержка HDR на аппаратном уровне; а также Hybrid Frame-HDR (HF-HDR), предполагающая множественную экспозицию и диапазон более 100 дБ.

Серийное производство сенсоров Sony Lytia-901 уже стартовало, начались их поставки партнёрам. Среди первых смартфонов этот сенсор получат Oppo Find X9 Ultra и Vivo X300 Ultra. В 2026 году Sony Lytia-901, вероятно, станет частым гостем у смартфонов премиум-класса.