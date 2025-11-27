Сегодня 27 ноября 2025
Комариный хоботок приспособили под сопло для 3D-микропечати — тоньше, дешевле и лучше искусственных

Учёные Макгиллского университета в Канаде потратили некоторое время на поиск сопла для высокоточной трёхмерной печати и пришли к выводу, что лучше всего на эту роль подходит хоботок самки комара. Он позволяет создавать объекты миниатюрных размеров с гладкими поверхностями, которые востребованы в аэрокосмической отрасли, стоматологии и области биомедицинских исследований.

Источник изображения: McGill University

Источник изображения: McGill University

Искусственно изготовленное сопло для 3D-печати может обойтись в $80. Обычно эти компоненты производятся из небиоразлагаемого пластика или из металла. Свою методику исследователи «некропечатью» (necroprinting), потому что в ней используются фрагменты тел мёртвых насекомых. Ранее учёные перебрали жала насекомых, змеиные клыки и ксилемные сосуды растений, но лучшим оказался комариный хоботок.

Его внутренний диаметр составляет всего 20 мкм, то есть он значительно тоньше, чем самые тонкие сопла, которые изготавливаются искусственно. Он также является удивительно прямолинейным и стабильным компонентом, способным к тому же выдерживать давление до 60 кПа. Но его механическая прочность оказалась достаточно слабой, поэтому исследователи укрепили сопло из комариного хоботка при помощи распечатанного на 3D-принтере каркаса, который не позволяет ему сломаться при непредусмотренных воздействиях.

Авторы исследования уверены, что их работа поможет усовершенствовать механизмы производства и микроинженерии, в которых используется высокоточная трёхмерная печать. Но проект пока не завершён — учёные намерены продолжать исследовать другие природные материалы в поисках более прочных и тонких сопел.

3d-печать, комар, насекомое
