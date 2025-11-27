Honor представила компактный проектор с жестовым управлением и автокалибровкой за $85

Вместе со смартфонами Honor 500 компания Honor недавно анонсировала компактный проектор Honor Choice Firefly AI Projector Air. В основе аппарата лежит технология проецирования 1LCD и четырёхэлементный объектив из лантанидного стекла, разработанный для снижения потерь света и повышения чёткости картинки.

Устройство поддерживает разрешение 1920 × 1080 пикселей, выдаёт яркость 280 люмен и контрастность 2500:1, что делает его подходящим для домашнего просмотра и проецирования в небольших помещениях. Новинка работает на базе четырёхъядерного процессора HiSilicon 352, который в паре с 32 Гбайт встроенной памяти обеспечивает высокую производительность системы и быструю обработку видео.

Ключевой особенностью устройства, как отмечает издание Gizmochina, стала поддержка управления жестами, с помощью которых можно осуществлять навигацию, перелистывать слайды, перетаскивать элементы и фиксировать выбор действия без необходимости касания пульта. Также доступны режимы ИИ-сенсорного проецирования и управления через пульт дистанционного управления.

Для упрощения настройки устройство оснащено системой автоматической коррекции изображения на базе искусственного интеллекта, которое включает автоматическую трапецеидальную коррекцию, автофокусировку, обход препятствий и выравнивание кадра по экрану. Система способна распознавать границы проекции, поверхность экрана и окружающие объекты, корректируя фрейм без ручного вмешательства.

Проектор весит 1,22 кг при толщине 55 мм. В корпусе предусмотрен встроенный U-образный кардан с углом наклона до 160°, позволяющий легко регулировать положение изображения. Его компактные габариты дают возможность хранить устройство вертикально (как книгу) и брать с собой в дорогу. Доступны два цветовых варианта: Starry White (звёздно-белый) и Mauve Purple (сиренево-фиолетовый). Продажи Honor Choice Firefly AI Projector Air стартуют 8 декабря. Рекомендованная цена составит 599 юаней (примерно $85 или 6600 рублей), а приобрести устройство можно будет на платформе JD.com.