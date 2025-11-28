Производитель легендарных Cherry MX рассматривает продажу части активов из-за растущих убытков

До 2014 года компания Cherry владела патентом на конструкцию механических переключателей MX для компьютерных клавиатур, её продукция пользовалась спросом в определённых кругах, но в последние годы под натиском китайских конкурентов дела у неё идут не лучшим образом. Чистые убытки за девять месяцев этого года перевалили за 20 млн евро, и теперь Cherry задумалась о частичной продаже активов.

Компания при этом не сидела сложа руки, она потратила несколько месяцев на перенос производства механических выключателей в Китай, но избежать убытков ей это не помогло. Фактически, после такой миграции штаб-квартира в Германии сохранила за собой только функции разработки новых продуктов, управления логистикой и сервисным обслуживанием.

На внеочередном общем собрании сотрудников Cherry сообщила, что будет вынуждена продать часть своих подразделений. Эти изменения могут коснуться бизнеса по выпуску периферийных компонентов, который отвечает за производство клавиатур и мышей для офисного и игрового применения. Не исключено, что и сделка по покупке Xtrfy, заключённая в 2022 году, будет по тому или иному сценарию будет отыграна назад. Кроме того, под угрозой реструктуризации и продажи оказался бизнес Cherry в сфере цифровых медицинских изделий. Руководство Cherry не видит иных способов укрепить собственный капитал компании, кроме как обратиться к теме слияний и поглощений.