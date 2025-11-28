Сегодня 28 ноября 2025
Блогер показал разборку iPhone 17 и рассказал, сколько стоит ремонт смартфона

В интернете уже опубликованы видео с разборкой новых iPhone 17 Air и iPhone 17 Pro. Теперь же благодаря авторам YouTube-канала JerryRigEverything любой желающий может увидеть расположение внутренних компонентов в базовом iPhone 17, а также оценить стоимость ремонта смартфона.

Источник изображения: JerryRigEverything / YouTube

Источник изображения: JerryRigEverything / YouTube

В процессе разборки iPhone 17 в опубликованном видео приводятся официальные цены на компоненты, которые Apple готова предоставить для ремонта смартфона. Попасть внутрь iPhone 17 оказалось достаточно просто, для этого лишь нужно открутить пару винтов, которые продаются по $0,18 за штуку. Если требуется замена аккумуляторной батареи, то следующим шагом станет нагрев задней панели, что позволит открыть смартфон как книгу. Выкрутив ещё несколько винтов, можно полностью отделить заднюю панель от корпуса.

Что касается стоимости ремонта, то за замену задней стеклянной панели Apple берёт $159. Новый аккумулятор обойдётся в $99, но при условии возврата Apple старой батареи цена снизится до $51. Если потребуется замена экрана, то придётся заплатить $329. Стоимость фронтальной камеры вместе с датчиком Face ID составляет $199, основной камеры — $169. За динамик и антенну миллиметрового диапазона 5G придётся заплатить $67, а замена вибромотора обойдётся в $67,08.

Источник:

iphone 17, смартфон, ремонтопригодность
