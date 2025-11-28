Велосипедный хоррор Quite a Ride от создателя Selfloss «напугал до смерти» даже своего издателя

Сюрреалистический хоррор на выживание Quite a Ride («Ну и поездка») от казахстанской студии Goodwin Games, возглавляемой создателем приключения Selfloss Александром Хорошавиным, заручился поддержкой издателя.

Как стало известно, помогать Goodwin Games с выпуском Quite a Ride будет британская Silver Lining Interactive, основанная выходцами из закрывшегося прошлой осенью издательства Merge Games.

По словам Хорошавина, он хорошо знаком с Silver Lining Interactive, так как именно она выкупила права на Selfloss у материнской компании Merge Games (Maximum Entertainment) и теперь числится издателем игры.

Как отмечают в Silver Lining Interactive, партнёрство с Goodwin Games позволит команде сосредоточиться на создании «по-настоящему незабываемого мира, наполненного напряжением и знаковой для Quite a Ride атмосферой».

Анонс сотрудничества Silver Lining и Goodwin Games сопровождался геймплейным трейлером Quite a Ride. Ролик, впрочем, не новый — он дебютировал ещё в конце сентября на презентации The Horror Game Awards Halloween Showcase 2025.

Глава отдела маркетинга Silver Lining Росс Гриффит (Ross Griffith) оказался впечатлён Quite a Ride: «Был напуган до смерти, но в восторге. Нечасто игра так намеренно и умело действует вам на нервы. Людям такое понравится».

Quite a Ride создаётся для ПК (Steam) на движке Unreal Engine 5. По сюжету герой направлялся к подруге, но попал в кошмар. Чтобы вырваться, игрокам придётся крутить педали своего велосипеда через постоянно меняющийся ландшафт.